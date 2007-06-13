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Пассажирский поезд попал в аварию: история Приамурья

Пассажирский поезд попал в аварию: история Приамурья

В 2008 году 13 июня в Приамурье говорили о том, что на железнодорожном перегоне Шимановская – Селеткан сошли с рельсов 13 хвостовых пассажирских вагонов поезда № 226 Нерюнгри – Хабаровск. Десять из них перевернулись.

В вагонах находились 384 пассажира, из них 369 взрослых и 15 детей в возрасте до семи лет. Никто из них серьёзно не пострадал. Пятеро человек, что обратились за медпомощью в шимановскую больницу, через некоторое время были направлены в лечебные учреждения по месту жительства.

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В 2013 году в Тындинском районе появился поклонный крест казакам-первопроходцам. Его установили в том месте, где около 400 лет назад прошли казаки с экспедицией Василия Пояркова – между сёлами Тутаул и Дипкун.

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В 2007 в эти дни в Амурской области подсчитывали убытки, причинённые пронёсшимся вечером 11 июня ураганом. Порывы ветра по данным местных синоптиков достигали 27 метров в секунду. Ураганом срывало листы шифера с крыш и валило деревья. В области от стихии пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Стихия буйствовала 15 минут и затронула Благовещенский, Ивановский, Михайловский, Тамбовский, Октябрьский, Ромненский, Завитинский, Белогорский районы и города Благовещенск, Белогорск, Райчихинск. Больше всего досталось Ивановскому району.

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#жизнь #история

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Комментарии
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  • Amurzd

    Amurzd
    2 часа назад

    Крушение на перегоне Шимановская - Селеткан было 12 июня 2008 года - как раз на праздник...

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