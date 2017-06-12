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12 июня 2017, 22:48 0

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: поездка амурчан на всеяпонский фестиваль айкидо и амурский экологический форум

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: поездка амурчан на всеяпонский фестиваль айкидо и амурский экологический форум

13 июня в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» о поездке амурчан на всеяпонский фестиваль айкидо расскажут председатель и инструктор Амурской общественной спортивной организации айкидо айкикай «Семь самураев» Эдуард Мезенцев и Павел Малаев. Ведущие утреннего эфира Илья Кутырёв и Татьяна Удалова.

Тема интервью в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – амурский общественный экологический форум, который прошел на площадке Благовещенского педагогического университета 8-9 июня 2017 года. Гостем студии станет председатель Амурского областного отделения Русского географического общества, член Общественных палат Российской Федерации и Амурской области Геннадий Илларионов. Дневной эфир проведут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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