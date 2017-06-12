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12 июня 2017, 21:32 0

В Благовещенске торжественно вручили паспорта юным горожанам

В Благовещенске торжественно вручили паспорта юным горожанам

В понедельник, 12 июня, в Благовещенске на праздничном концерте ко Дню России губернатор Приамурья Александр Козлов и мэр областной столицы Валентина Калита торжественно вручили паспорта 14 школьникам города.

Ребятам, которые сегодня получили документы, совсем недавно исполнилось 14 лет. Они – лучшие в своих школах в учебе и общественной деятельности, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Получение паспорта – один из самых важных и волнующих моментов в нашей жизни. Это первый шаг во взрослую жизнь. Ощущение того, что ты уже взрослый, не сравнить ни с чем, потому что теперь мы будем нести ответственность за свои поступки в полной мере. Гордимся тем, что мы, еще вчерашние школьники, сегодня стали полноправными гражданами страны. Горжусь тем, что я родилась и выросла в городе Благовещенске и являюсь гражданином России», – сказала ученица гимназии № 1 Кристина Землянко.

«Вы, ребята, должны своими успехами в учебе, достойным поведением, честным трудом укреплять авторитет своей родины. Чтобы с гордостью носить высокое звание гражданина великой страны. Хочу вам пожелать удачи и благополучия! Пусть с родным Приамурьем всегда будут связаны ваши лучшие мечты! И пусть они сбываются!» – обратился к школьникам Александр Козлов.

Кроме того, губернатор сегодня был в Свободном, где также вручил паспорта восьми молодым амурчанам. Выдачу документов совместили с принятием присяги призывниками соединения железнодорожных войск ВВО. Обе церемонии состоялись на мемориале Славы.

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#праздники #Свободный

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