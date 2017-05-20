Театральная студия «Этюд» представит на Российско-китайской ярмарке восточную сказку без слов

Театральная студия «Этюд» готовится к участию в VIII международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Детский коллектив представит необычную постановку – китайскую сказку «Девушка-павлин», в которой почти нет слов. За основу пьесы была взята китайская народная сказка, которая была доработана и переложена для сцены.

Сюжет первоисточника – о детях и родителях, о добре, которое побеждает зло. По сюжету, у одного китайца было два сына: один хороший, другой плохой. Однажды последний выгнал из дома своего отца и брата за то, что ему не дали денег на карточные игры. С собой он разрешил лишь взять картину, на которой были изображены курица и павлин. Впоследствии и курица, и павлин, и многие другие герои оживают, и не только помогают восстановить справедливость, но и обрести своим друзьям счастье.

В постановке задействованы почти все участники коллектива – это 25 юных актеров, самой младшей из которых семь лет, а самому старшему – семнадцать.

Действо проходит в течение 40 минут, и за это время не звучит ни единого слова. Только в финале герои говорят китайскую пословицу о том, что успех зависит от желаний. Спектакль соткан исключительно из актерского мастерства, танцев и китайской музыки.

Российско-китайская ярмарка культуры и искусства откроется 22 июня в Хэйхэ, 23 июня – в Благовещенске. За фестивальную неделю на российском и китайском берегах будет представлено более 60 уникальных проектов. Ожидаемая зрительская аудитория в двух странах – 200 тысяч человек.

Подробнее о постановке читайте в рубрике «Культпросвет».

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Александр Авдеев