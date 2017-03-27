В Благовещенске на площади Ленина началась несанкционированная акция

В понедельник днем, 12 июня, на площади Ленина Благовещенска начался «народный сход» – так называют это мероприятие его участники. Здесь к 14:00 собралось около сотни человек. По информации ИА «Амур.инфо», разрешение на проведение данной акции администрация города не давала.

Собравшиеся выступают за Конституцию России, право проведения народных собраний, а также против коррупции, уточнил один из участников. В социальных сетях был «брошен клич», и горожане его подхватили, придя на площадь в День России.

На месте дежурят сотрудники полиции, которые следят за порядком. По некоторым данным, на расстоянии квартала от места проведения акции находятся два автобуса стражей порядка.

12 июня в Москве и десятках городов страны будет проходить вторая за последние несколько месяцев акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против коррупции. Участники митингов выйдут под российскими флагами, с лозунгами «против коррупции, лжи и нищеты». Они потребуют от властей ответить на расследование Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Первые митинги прокатились по стране 26 марта. По подсчетам, в общей сложности в них приняли участие более 60 тысяч человек. Где-то акции были согласованы, а где-то местные власти отказались идти на уступки. Митинги обернулись задержаниями сотен людей.

В Благовещенске 26 марта акция также состоялась. Мероприятие его участники назвали прогулкой. Примерно в 13:30 молодые люди отправились с площади имени Ленина гулять по Благовещенску. Они прошлись по улицам Ленина, Театральной, Амурской, 50-летия Октября и снова вернулись на площадь. В шествии приняли участие десятки человек. Горожан сопровождали полицейские.

В другое время 26 марта на площади имени Ленина собралась еще одна группа активистов. В этом случае не обошлось без конфликтов. Одного из активистов полицейские проводили в машину без опознавательных знаков, чем вызвали недовольство других горожан. Те просто не поняли, почему произошло задержание.

Позже выяснилось, что задержанный – организатор шествия. В итоге мужчине 1990 года рождения судом было назначено наказание – 10 суток административного ареста.

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#митинги

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Александр Авдеев