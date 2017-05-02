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Велодорожку в Благовещенске планируют достроить осенью

Велодорожку в Благовещенске планируют достроить осенью
Фото: amurobl.ru

В Благовещенске 9 июня началось возведение велосипедной дорожки. Полностью завершить строительство планируется осенью 2017 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Согласно планам, которые ранее уже озвучивались, велодорожка начнется с пересечения Новотроицкого шоссе и улицы Кольцевой (с 3 километра старого участка трассы Новотроицкого шоссе) и закончится на повороте к поселку Моховая падь (10 километр Новотроицкого шоссе).

Обустройство велодорожки с 3 по 8 километры шоссе планируется завершить к 30 сентября, участок с 8 по 10 километры – осенью нынешнего года.

12 июня на месте строительства побывали губернатор области Александр Козлов, мэр Благовещенска Валентина Калита, министр транспорта и строительства региона Андрей Тягло, представители подрядных организаций.

«В начале велодорожки предусмотрена автопарковка. Ширина дорожки – от 2 до 3 метров с асфальтобетонным покрытием толщиной 4 сантиметра. В местах сближения с проезжей частью автодороги велодорожка ограждается бордюрным камнем или металлическим двойным барьерным ограждением. Места пересечения велодорожки с автодорогами обустроят дорожными знаками и специальной дорожной разметкой. На всем протяжении велодорожки будет проведено освещение», – рассказала руководитель городского управления капитального строительства Татьяна Соболева.

Губернатор отметил необходимость уделить пристальное внимание работам по проведению освещения дорожки и обратился к представителям подрядных организаций: «Делайте качественно, у нас нет возможности переделывать работы. По этому асфальту не будут ездить большегрузы, а значит и "разбивать" ее будет некому. Гарантийные сроки работ по строительству дорожки должны быть даже не 5 лет, а в разы больше».

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#отдых #строительство #транспорт

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