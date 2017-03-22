Амурская организация, занимающаяся «особенными» детьми, выиграла правительственный грант

Амурский областной центр социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ и членов их семей «Открытый мир» выиграл грант министерства внутренней и информационной политики Приамурья. Средства пойдут на реабилитацию семи ребят с грубой задержкой речевого развития. Вводное занятие для детей состоялось в понедельник, 12 июня.

Мероприятие прошло в игровой форме. Оно включило упражнения на дыхание, мелкую моторику, общую моторику, артикуляционную гимнастику. В конце ребята нарисовали потрет кошечки.

Интенсивные логопедические занятия, в рамках средств гранта, будут проходить с этими детьми на протяжении 5 недель. Включат они и совместные выходы – в «рисовальное кафе», эколого-биологический центр (здесь ребята будут сажать овощи) и кукольный театр.

К каждому ребенку будет приставлен волонтер. Ими станут студенты БГПУ кафедры логопедии. Они также будут проводить занятия с детьми.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» председатель «Открытого мира» Татьяна Радькова, организация остро нуждается в помещении. «Аренда очень дорогая, и общественная организация такую сумму оплачивать не может ежемесячно», – пояснила она.

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Александр Авдеев