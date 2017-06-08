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В Забайкалье в ДТП с автобусом погибли 11 человек, 37 госпитализированы

В Забайкалье в ДТП с автобусом погибли 11 человек, 37 госпитализированы
Кадр: видео РЕН ТВ

11 человек погибли, 40 пострадали (37 из них госпитализированы) в результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае, передает ТАСС. Всего на его борту находилось более 50 человек.

Автокатастрофа произошла 11 июня в Петровск-Забайкальском районе на федеральной трассе «Байкал», в 7 километрах западнее поселка Хохотуй. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук, где расположена обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке трассы, транспортное средство слетело с насыпи высотой 25-30 метров.

Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу. По данным ТАСС, их 37 человек, преимущественно в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего Следственный комитет России начал доследственную проверку.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Это проклятый волчий оскал капитализма: выжать всё из работника и транспортного средства, а люди просто мусор, там же не слуги народные ехали.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    Автобус перевозил паломников



    Вы ещё веруете?

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Горе то какое....

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