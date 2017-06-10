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Мотоциклист опубликовал видео, как его в Благовещенске чуть лоб в лоб не сбил грузовик

Мотоциклист опубликовал видео, как его в Благовещенске чуть лоб в лоб не сбил грузовик

В социальных сетях появилось видео, записанное водителем мотоцикла. Ролик запечатлел, как рулевого двухколесника на трассе в Благовещенске едва лоб в лоб на большой скорости не сбил грузовик.

На кадрах видно, что мотоциклист едет по трассе (как уточняет автор, дело происходило в районе Владимировских озер). Он вынужден сместиться на обочину вправо, поскольку на него на большой скорости мчится грузовик, который выехал на встречную полосу. ДТП удается избежать.

В следующем фрагменте видео происходит похожая ситуация. В этот раз на встречке частично оказывается легковой автомобиль.

Мотоциклист говорит, что действия обоих водителей не понятны: оба раза за ним никого не было, и тем нужно было только пропустить его, чтобы идти на обгон, не создавая аварийную ситуацию.

Видео: instagram.com/road_blag.

Просмотров всего: 1469

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    3 часа назад

    Судя по видео, грузовик за километор от мотоциклиста проехал. Кипиш из ничего

  • exStudento

    exStudento
    3 часа назад

    sprawedliwost

    Судя по видео, грузовик за километор от мотоциклиста проехал. Кипиш из ничего



    Какой километр? Грузовик кажется в стороне из-за того, что мотоциклист съехал на обочину. На самом деле грузовик полностью выехал на встречку. Если бы моцик продолжил двигаться по своей полосе, то тогда бы его снес грузовик

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Эти мотоциклисты.....ревут по ночам на своих мотоперделках...терпеть их не могу....

  • Hirurg

    Hirurg
    58 минут назад

    "Эти мотоциклисты.....ревут по ночам на своих мотоперделках...терпеть их не могу..."

    И что, предлагаете их со встречек сбивать???

  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    Лучше соблюдать скоростной режим и быть взаимовежливыми, естественно с соблюдением ПДД.

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    51 секунда назад

    Все у кого меньше четырёх колёс транспортом не считается .)) Не успели завершить обгон вот и ехали по встречке ,зная что очко у мотоциклиста не железное , свернёт ?))

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