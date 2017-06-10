Мотоциклист опубликовал видео, как его в Благовещенске чуть лоб в лоб не сбил грузовик

В социальных сетях появилось видео, записанное водителем мотоцикла. Ролик запечатлел, как рулевого двухколесника на трассе в Благовещенске едва лоб в лоб на большой скорости не сбил грузовик.

На кадрах видно, что мотоциклист едет по трассе (как уточняет автор, дело происходило в районе Владимировских озер). Он вынужден сместиться на обочину вправо, поскольку на него на большой скорости мчится грузовик, который выехал на встречную полосу. ДТП удается избежать.

В следующем фрагменте видео происходит похожая ситуация. В этот раз на встречке частично оказывается легковой автомобиль.

Мотоциклист говорит, что действия обоих водителей не понятны: оба раза за ним никого не было, и тем нужно было только пропустить его, чтобы идти на обгон, не создавая аварийную ситуацию.

Видео: instagram.com/road_blag.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев