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В Зее опасаются, что два тополя рухнут на парковку возле поликлиники

В Зее опасаются, что два тополя рухнут на парковку возле поликлиники

Житель Зеи Александр Щелкунов выразил опасение, что на территорию парковки возле поликлиники по улице Набережной упадут два высохших тополя.

Как пишет газета «Зейский вестник», мужчина уже обращался в управление архитектуры и градостроительства, единую службу по благоустройству, чтобы опасные деревья спилили, но тополи продолжают стоять. Тогда он решил обратиться в редакцию издания.

«Тополя стоят практически на парковочной площадке у поликлиники, там всегда многолюдно. Если деревья рухнут в будний день, беды не избежать. Но все надеются на авось, и выпиливать тополя не собираются», – говорит Александр Николаевич.

Газета пишет, что во время пронесшегося по улицам Зеи в минувший вторник урагана оба тополя, в отличие от многих своих внешне здоровых собратьев, выстояли. Но в следующий раз они могут не выдержать.

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#ЖКХ #Зея #природа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    на месте проблему решить нельзя?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Братеев

    на месте проблему решить нельзя?



    Нельзя. Спилишь сам - припаяют хороший штраф.



    А так, приедут, трупы опишут и всё. Все смеются, все довольны.



  • OT

    OT
    2 часа назад

    А "тополя" в департаментах не рухнут?

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    У нас на месте ничего решить нельзя без высочайшего разрешения, иначе штраф.У нас в Белогорске во дворе по Авиационной выпилили здоровые деревья, а полностью засохшее стоит. Остальные просто изуродовали. Фонари во дворе не горят уже 3 недели и никому нет дела. На перекрёстке Железнодорожной и Авиационной наконец - то закопали громадную яму, но закопали через пень-колоду, так что пройти проблематично. Российский менталитет...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Алиса65

    У нас на месте ничего решить нельзя без высочайшего разрешения, иначе штраф.У нас в Белогорске во дворе по Авиационной выпилили здоровые деревья, а полностью засохшее стоит. Остальные просто изуродовали. Фонари во дворе не горят уже 3 недели и никому нет дела. На перекрёстке Железнодорожной и Авиационной наконец - то закопали громадную яму, но закопали через пень-колоду, так что пройти проблематично. Российский менталитет...



    С праздником Вас и фонтаном.

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