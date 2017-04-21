В Зее опасаются, что два тополя рухнут на парковку возле поликлиники
Житель Зеи Александр Щелкунов выразил опасение, что на территорию парковки возле поликлиники по улице Набережной упадут два высохших тополя.
Как пишет газета «Зейский вестник», мужчина уже обращался в управление архитектуры и градостроительства, единую службу по благоустройству, чтобы опасные деревья спилили, но тополи продолжают стоять. Тогда он решил обратиться в редакцию издания.
«Тополя стоят практически на парковочной площадке у поликлиники, там всегда многолюдно. Если деревья рухнут в будний день, беды не избежать. Но все надеются на авось, и выпиливать тополя не собираются», – говорит Александр Николаевич.
Газета пишет, что во время пронесшегося по улицам Зеи в минувший вторник урагана оба тополя, в отличие от многих своих внешне здоровых собратьев, выстояли. Но в следующий раз они могут не выдержать.
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