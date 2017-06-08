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Очевидцы сообщили о смерче в Тынде (видео)

Очевидцы сообщили о смерче в Тынде (видео)

В воскресенье, 11 июня, в Тынде наблюдали небольшой смерч. Информация об этом появилась в социальных сетях. Там же выложили видео, запечатлевшее вихрь.

Как видно на кадрах, смерч возник возле одной из автомобильных дорог. Также неподалеку находятся торговые палатки. Вихрь смещается в их сторону и спустя некоторое время затихает. Никаких разрушений причинено не было.

В ЕДДС Тынды ИА «Амур.инфо» сообщили, что к ним информация о смерче не поступала.

Видео: vk.com/vtynde.

Просмотров всего: 1377

#погода #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • laoben

    laoben
    2 часа назад

    Опять безграмотность. В одной статье явление называют и вихрем и смерчем, хотя это разные понятия. Вихри развиваются снизу вверх, смерчи опускаются сверху вниз. На видео - обычный пылевой вихрь, никаким смерчем тут и не пахнет.

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