Очевидцы сообщили о смерче в Тынде (видео)

В воскресенье, 11 июня, в Тынде наблюдали небольшой смерч. Информация об этом появилась в социальных сетях. Там же выложили видео, запечатлевшее вихрь.

Как видно на кадрах, смерч возник возле одной из автомобильных дорог. Также неподалеку находятся торговые палатки. Вихрь смещается в их сторону и спустя некоторое время затихает. Никаких разрушений причинено не было.

В ЕДДС Тынды ИА «Амур.инфо» сообщили, что к ним информация о смерче не поступала.

Видео: vk.com/vtynde.

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Александр Авдеев