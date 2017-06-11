Курсанты ДВОКУ представят Россию на международных армейских соревнованиях

Команды ДВОКУ завоевали первое место в «Суворовском натиске» и второе в «Снайперском рубеже». Лучшие вошли в состав российских сборных и теперь будут представлять страну на международных армейских играх.

В «Суворовском натиске» курсанты ДВОКУ заняли первое место в индивидуальной гонке и в командном первенстве. Соревнования проходили на полигоне под Волгоградом. Лучшими курсанты стали в индивидуальной гонке, вождении в колонне, а также в эстафете и выполнении нормативов. Главнокомандующий сухопутных войск вручил победителям кубок и грамоты. Отрыв от ближайших соперников составил около 10 минут.

Впервые в «Суворовском натиске» команда ДВОКУ принимала участие в прошлом году. И тогда курсанты также заняли первое место. Лучшие экипажи выбрали для участия в международных соревнованиях. На них курсанты также показали лучшие результаты. В этом году команда ДВОКУ снова завоевала право представлять Россию на международных состязаниях. Курсанты училища вошли в состав российской сборной. Международный этап «Суворовского натиска» в 2017 году пройдет в Китае.

«Снайперский рубеж» проходил под Санкт-Петербургом. Команда ДВОКУ стала одной из 12. Дальневосточное училище представляли 8 снайперов. На финальном состязании их на 10 секунд обошли курсанты школы снайперов Западного военного округа. В этих состязаниях курсанты ДВОКУ заняли второе место.

«Второе место для нас почетно. Это направление для нас не профильное. Тем не менее мы опередили команды четырех округов воздушно-десантных войск, Новосибирское училище, ДОСААФ, нацгвардию и другие команды», – поделился руководитель ДВОКУ Владимир Грызлов.

Две снайперские пары курсантов ДВОКУ признали по итогам соревнований лучшими. Их включили в состав российской сборной вооруженных сил на международные соревнования.

ДВОКУ в этом году принимает участие в 5 армейских играх: «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Морской десант 2017», «Эльбрусское кольцо» и «Отличники войсковой разведки».

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Нино Кохреидзе