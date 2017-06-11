Первый амурский парашютный слет собрал спортсменов и любителей со всего Дальнего Востока

150 человек стали участниками первого амурского слета по парашютным видам спорта. Прыгнуть с парашютом на аэродром в Черемхово приехали из Советской Гавани, Владивостока, Хабаровска, Биробиджана, Уссурийска и разных городов и районов Приамурья.

Для гостей первого амурского слета разбили палаточный лагерь. Из-за погоды открытие пришлось отсрочить. Первым дней проекта стало 10 июня, финал – 12 числа. Среди участников слета и профессиональные спортсмены, и любители, и даже те, кто ни разу с парашютом не прыгал.

«Вопросы были особенно от девушек. Спрашивали, что же делать со страхом. Надо просто зайти в самолет и сделать шаг, и все. Потом будет чувствоваться такая победа над своей волей и все встанет на свои места», – рассказала руководитель аэроклуба «Аэроград Приамурье» Лариса Касьян.

Слет парашютистов организаторы хотят сделать традиционным и ежегодно в начале июня собирать парашютистов со всего региона. В этот раз высоту покоряли дальневосточники от 21 до 63 лет.

«Когда-то все начинают с первого раза, ничего не зная абсолютно. Мы проводим инструктаж, рассказываем, что такое парашютная система, насколько это безопасно для перворазника. И поэтапно рассказываем о том, что человек должен делать в воздухе, чтобы получить больше удовольствия. Если человек внимательно слушает и все выполняет, то в воздухе он наслаждается поворотами парашюта, осмотром окрестностей», – рассказал инструктор клуба «Крылья Амура» Алексей Севостьянов.

И если новички прыгали с высоты 600-800 метров, спортсменам доступны все 5 километров. Хабаровчанин Виктор Попов прыгал уже в 416 раз. Вместе с другими спортсменами они выполняли групповую акробатику.

«Я с детства мечтал прыгнуть с парашютом. Пришел в клуб ДОСААФ и записался на первый прыжок по программе перворазников. Прыгнул, меня заинтересовало. И как раз был набор спортсменов. Вот с 2009 года и прыгаю», ­– рассказывает Виктор.

«Ощущения, как всегда, – классно. Адреналин в крови, всегда как в первый раз. Конечно, страшно, не боятся только глупые люди. Мы все боимся, но пока живем будем прыгать», – признался спортсмен Виталий Грабаровский.

Прыгали спортсмены не только с самолета, но и с дельтаплана. Для многих такой опыт стал первым.

«Потрясающие впечатления. Это был мой первый прыжок с дельтаплана. Совершенно новые впечатления. Ощущение полное свободы, тишины. Очень быстрый набор высоты, ну и вообще прям круто. Все время любуешься природой. Это отличается от самолета. Мне очень понравилось», – поделилась Александра Шадыева.

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Нино Кохреидзе