Фонтан «Тесла» открыли в Белогорске более полутысячи горожан (фото)

Фото: belogorck.ru

Церемония открытия фонтана Тесла в Белогорске собрала на площади более 500 горожан и гостей города. Участниками стали и гости из крымского Белогорска, который теперь город-побратим амурскому городу.

Каким будет новый фонтан в Белогорске, решали сами жители. Они принимали участие в выборе в аккаунте дочери главы города Киры Мелюковой в соцсетях. Сооружение в виде спирали Тесла с подсветкой победило со значительным отрывом, набрав наибольшее количество голосов.

«Открытие фонтана в виде спирали Тесла, великого физика-изобретателя, представлялось как нечто футуристическое изначально», – отметила начальник управления культуры администрации Белогорска Людмила Мицай.

Атмосферу помогли создать артисты творческих коллективов Белогорска. В общей концепции они использовали иллюминацию и неоновые огни.

Новое гидротехническое сооружение с подсветкой в виде трех сферических шаров, парящих в воздухе, построено в городском парке культуры и отдыха в предельно сжатые сроки к 157-летней годовщине города.

«Мы очень хотели внести нечто новое ко Дню города. В Белогорске к этому дню ранее открывались Доска почета, памятник амурскому ротану, телега переселенцев. За последние несколько лет открывали стадион, Школу искусств, Центр культурного развития, но фонтан еще не открывали. Решение о его появлении было принято всего три месяца назад», – рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков.

Открыли фонтан Лева и Кира Мелюковы. Помогли в этом посетители парка культуры и отдыха.

Первый из них, кто выложил фото в социальные сети с хэштегом #ТеслаБелогорскАмур, получит специальный приз во время праздничного концерта ко Дню России и 157-летию Белогорска. Он состоится на площади им. 30-летия Победы 12 июня.

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#Белогорск #культура #праздники

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Нино Кохреидзе