Дети в Благовещенске снова гуляли по крыше высотки

Фото очевидцев

На крыше благовещенской высотки снова заметили подростков. Фотографии в редакцию Амур.инфо прислали очевидцы. По их словам, по крыше девятиэтажного дома на улице Зейской гуляли несовершеннолетние.

«Дети бегали по крыше, прыгали на вентиляционные шахты, садились на самый край и свешивали ноги. Было несколько девчонок и мальчишек. Даже нам было страшно. Мы пытались им кричать с соседнего дома, но они на слышали», – рассказала автор фото Ирина.

Действие развернулось на крыше высотки по адресу: улица Зейская, 285. Через некоторое время подростки ушли.

Это не первый случай в Благовещенске за последнее время. 31 мая благовещенцы сняли на видео, как на крыше 14-этажного дома, расположенного на перекрестке улиц Ленина и Шимановского, гуляют дети.

За несколько дней до этого в Интернет попало видео, на котором парень и девушка занимались сексом на крыше высотного дома по адресу: улица Политехническая, 1.

При этом доступ на крышу многоэтажек должен быть закрыт для посторонних людей. Это обязаны контролировать управляющие компании.

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#дети #происшествия

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Нино Кохреидзе