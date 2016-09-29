В ДальГАУ обсуждают открытие новой специальности инженеров-дорожников

Фото пресс-служба минтрансстроя Приамурья

В Приамурье существует дефицит дорожных кадров. С предложением начать подготовку по этой специальности в регионе к руководству ДальГАУ обратился минтрансстрой области. В вузе отметили, что подходящая база есть.

Готовить специалистов в вузе могут начать по специальности «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей».

«Учитывая рост объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог области, а также привлечение в область компаний для строительства газовых объектов, наблюдается дефицит дорожных специалистов-инженеров на региональном и муниципальном уровнях», – поделился проблемой дорожных кадров в отрасли министр регионального минтрансстроя Андрей Тягло.

Предложение открыть новую специальность для подготовки специалистов в регионе уже обсудили на встрече с ректором вуза министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло и начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

«Сегодня одни технологии стремительно сменяют другие, дорожная отрасль нуждается в современных грамотных специалистах. Есть возможность предоставить студенту проходить практику у нас, писать дипломный проект по нашим объектам, мы заинтересованы, так сказать вырастить работника под себя», – прокомментировал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Ректор ДальГАУ Павел Тихончук отметил, что производственная база для обеспечения учебного процесса по подготовке инженеров-дорожников в вузе есть. Соответствующую квалификацию имеют и педагоги.

«Вопрос сейчас стоит организационного характера, нам нужно обозначить потребность региона в дорожных кадрах на уровне министерства образования страны, проработать вопрос условий набора студентов, подготовить программу обучения и обеспечить дополнительную подготовку педагогического состава», – подытожил ректор вуза Павел Тихончук.

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Нино Кохреидзе