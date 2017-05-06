Электроснабжение в микрорайоне Европейский восстановили

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

В микрорайоне Европейский восстановили электроснабжение. Без света больше суток оставались более тысячи жителей. Отключение произошло 10 июня. Утром 11 июня в Европейском начал работать штаб по ликвидации аварии.

Без света оставались 5 домов, в которых проживают 1 113 человек. Работы по ликвидации последствий аварии проводили под контролем амурского правительства. На месте работали зампред Алексей Венглинский и министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Весь день в Европейском работали мобильные источники энергоснабжения и полевая кухня. Людям помогали спасатели.

Перебои с электроснабжением в Европейском возникают не впервые. Сети до сих пор принадлежат компании-банкроту. Они входят в конкурсную массу «Городка». С просьбой устранить аварию к АО «АКС» обратилась администрация Благовещенского района.

К работам сотрудники «Амурэлектросетьсервиса» приступили в 8:30 11 июня. К 16:30 специалисты устранили повреждения на кабельной линии электропередачи. Именно из-за повреждений и произошло отключение. Электроснабжение района восстановили, сообщает пресс-служба АО «АКС».

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#ЖКХ #происшествия

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Нино Кохреидзе