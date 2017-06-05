Благовещенские пенсионеры стреляли из винтовки, бегали и играли в городки (фото)

Спартакиада пожилых людей собрала в Благовещенске 30 участников. Соревнования по семи дисциплинам прошли на стадионе «Юность».

В городской спартакиаде приняли участие мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Соревнования проходили одновременно на семи площадках.

За звание лучших боролись в шашках, городках, настольном теннисе, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, легкой атлетике и шахматах.

Лучшие по итогам городской спартакиады спортсмены представят Благовещенск на областных соревнованиях.

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Нино Кохреидзе