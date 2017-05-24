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Роспотребнадзор: купаться в одной из бухт Приморья опасно для здоровья

Роспотребнадзор: купаться в одной из бухт Приморья опасно для здоровья
Фото: primamedia.ru

В рамках постоянного мониторинга качества морской воды специалисты Роспотребнадзора провели исследования мест отдыха в Приморье. Оказалось, что вода, отобранная в бухте Троица, не соответствует норме по микробиологическим показателям, сообщает ведомство.

Из-за несоответствия нормативам, купаться в бухте Троица месторождения «Тизи» специалисты не рекомендуют. Информацию об этом они направили в администрацию Хасанского муниципального района и Зарубинского городского поселения.

Несмотря на несоответствие качества морской воды, патогенной и условно патогенной микрофлоры, возбудителей паразитарных заболеваний специалисты не обнаружили. Случаев заболевания людей после купания в морской воде и отдыха на пляжах зарегистрировано также не было.

Социально-гигиенический мониторинг качества морской воды в Приморском крае с мая по октябрь ежегодно сотрудники Роспотребнадзора проводят в бухтах Рисовая, Троица в районе базы отдыха «Океан», и Троица месторождение «Тизи».

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#здоровье #отдых

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