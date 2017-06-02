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По Благовещенску разъезжал искрящийся трактор (видео)

По Благовещенску разъезжал искрящийся трактор (видео)
Фото: road_blag

Жители столицы Приамурья стали свидетелями необычной картины. По ночному Благовещенску разъезжал трактор, у которого из трубы вылетали горящие частицы. Очевидцы сняли видео и выложили в Интернет.

Искрящийся трактор, по словам очевидцев, ехал по улице Магистральной. На видео видно, как из выхлопной трубы вылетают горящие частицы. Ролик появился в аккаунте road_blag в Инстаграм и собрал больше 3 тысяч просмотров. Водителя спецтехники тут же окрестили «ночным гонщиком». Один из комментаторов в шутку предположил, что трактор работает на дровах.

Просмотров всего: 698

#происшествия #транспорт

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