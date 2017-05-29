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Благовещенец может лишиться свободы за кражу 30 тысяч рублей

Благовещенец может лишиться свободы за кражу 30 тысяч рублей
Фото: pavon.kz

Благовещенские полицейские задержали подозреваемого в краже. Мужчина проник в квартиру знакомого и похитил у него деньги и сотовый телефон.

Сообщение о том, что у жителя областного центра 1951 года рождения из квартиры похищены деньги и сотовый телефон поступило в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский». Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 36-летний знакомый потерпевшего.

По предварительной версии, квартиру благовещенец открыл, подобрав ключ от замка. Вынес из дома деньги и сотовый телефон. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сейчас грабитель в изоляторе временного содержания. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

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#происшествия

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