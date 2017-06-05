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Первый почетный знак «За заслуги перед Белогорском» получил заместитель командующего ВВО

Первый почетный знак «За заслуги перед Белогорском» получил заместитель командующего ВВО
Фото: belogorck.ru

Заместитель командующего Восточным военным округом, генерал-лейтенант Сергей Соломатин стал первым награжденным почетным знаком «За заслуги перед Белогорском». Награду глава Белогорска Станислав Мелюков вручил 10 амурчанам.

Почетный знак в Белогорске учредили в этом году. К награде прилагается единовременное денежное поощрение в 50 тысяч рублей. Выплачивают премию из местного бюджета. Ежегодно почетный знак будут получать до 10 человек. Первых наградили на торжественном собрания в честь Дня России и 157-летия Белогорска.

«Сергей Витальевич пять лет отдал Белогорску. Он внес значительный личный вклад в развитие и укрепление связей армии и муниципального образования. Первый почетный знак вручается ему», – отметил глава Белогорска, вручая награду Сергею Соломатину.

Награды получили еще 9 человек. Не все из них жители Белогорска. К примеру, за большой личный вклад в строительство инфраструктурных объектов города наградили почетным знаком директора ООО «САР» Олега Имамеева, а за высокие профессиональные достижения в развитии экономики города награду получил генеральный директор Амурагроцентра, учредитель маслоэкстракционного завода «Амурский» Александр Сарапкин.

Почетным знаком «За заслуги перед Белогорском» также наградили Клавдию Белоус, заместителя главы по социальной политике Галину Бурмистрову, директора Единой службы по содержанию дорог и благоустройству Белогорска Любовь Гаевую, заместителя директора гимназии № 1 Татьяну Кащенко, индивидуальных предпринимателей Дмитрия Осипова и Владимира Чурляева, учредителя ООО «Белхлеб» Сергея Соколова.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Сейчас кое-кого порвёт от этой новости.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    По-моему, кандидатура Стаса на должность губернатора области на данный момент самая подходящая. Напишу-ка я Путину об этом. Ещё остались у меня связи с администрацией Президента.

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