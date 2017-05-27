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Амурчанин погиб, упав с частного долгостроя в Тындинском районе

Амурчанин погиб, упав с частного долгостроя в Тындинском районе
Фото: zabory.vseostroyke.by/

В поселке Восточный Тындинского района погиб парень, упав с недостроенного частного дома. Как амурчанин попал на закрытую территорию не известно, сообщает газета «БАМ».

О смерти молодого человека стало известно вечером 10 июня. Он упал с долгостроя, который принадлежит частному лицу. Территория стройки была обнесена забором.

На место трагедии прибыли полицейские и медики. Последние констатировали смерть парня. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По информации местных жителей, погибший не являлся жителем поселка, он приехал в гости к кому-то из восточненцев из Тынды.

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#происшествия

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