Очевидцы: грузовик на КПП подтолкнул трех таксистов (видео)
В Благовещенске в районе КПП произошла авария с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Видео с места ДТП появилось в Инстаграм.
По версии очевидцев, водитель грузовика, сдавая задним ходом, въехал в автомобиль такси, что спровоцировало последующие столкновения таксомоторов разных фирм, припаркованных в ряд у обочины дороги.
Видео аварии появилось в аккаунте blag_dtp. О пострадавших не сообщается. В комментариях пользователи предполагают, что авария может быть подставной.
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