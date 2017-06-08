Очевидцы: грузовик на КПП подтолкнул трех таксистов (видео)

Фото: blag_dtp

В Благовещенске в районе КПП произошла авария с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Видео с места ДТП появилось в Инстаграм.

По версии очевидцев, водитель грузовика, сдавая задним ходом, въехал в автомобиль такси, что спровоцировало последующие столкновения таксомоторов разных фирм, припаркованных в ряд у обочины дороги.

Видео аварии появилось в аккаунте blag_dtp. О пострадавших не сообщается. В комментариях пользователи предполагают, что авария может быть подставной.

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#ДТП

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Нино Кохреидзе