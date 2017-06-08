Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:28 0

Очевидцы: грузовик на КПП подтолкнул трех таксистов (видео)

Очевидцы: грузовик на КПП подтолкнул трех таксистов (видео)
Фото: blag_dtp

В Благовещенске в районе КПП произошла авария с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Видео с места ДТП появилось в Инстаграм.

По версии очевидцев, водитель грузовика, сдавая задним ходом, въехал в автомобиль такси, что спровоцировало последующие столкновения таксомоторов разных фирм, припаркованных в ряд у обочины дороги.

Видео аварии появилось в аккаунте blag_dtp. О пострадавших не сообщается. В комментариях пользователи предполагают, что авария может быть подставной.

Просмотров всего: 122

#ДТП

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Три автомобиля столкнулись на въeздe в Cвoбoдный

Происшествия 8

В Благовещенске внедорожник несколько раз перевернулся после столкновения с другим автомобилем

Происшествия 3

В ДТП на свободненской трассе серьезно пострадал водитель микрогрузовика
Происшествия 11

Стали известны подробности дела о подставных ДТП в Благовещенске