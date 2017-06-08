В Европейском, где больше тысячи людей остаются без света, ликвидируют аварию

Фото пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ

В микрорайоне Европейский, где больше тысячи жителей остались без электроснабжения, развернули штаб по ликвидации аварии. На место привезли мобильные источники энергоснабжения и полевую кухню. Помощь жителям микрорайона оказывают сотрудники Амурского центра ГЗ и ПБ.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Европейском 10 июня. Без света остались 3 трёхэтажных и 2 пятиэтажных дома в которых проживают 1 113 человек, 257 из них – дети.

Для жителей района развернули мобильные источники энергоснабжения для подзарядки сотовых телефонов, есть полевая кухня для приготовления горячей пищи. Сотрудники оперативной группы Амурского центра ГЗ и ПБ обходят квартиры и выясняют количество нуждающихся в помощи.

Штаб по ликвидации аварии на территории Европейского развернули 11 июня в 8 часов утра. На экстренном совещании КЧС под руководством заместителя председателя амурского правительства Алексей Венглинского определили задачи и объем аварийно- восстановительных работ.

Работами по восстановлению энергоснабжения руководит министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. В настоящее время от резервного источника энергоснабжения уже подключена канализационная насосная станция для отвода канализационных стоков, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 281

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Нино Кохреидзе