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В Европейском, где больше тысячи людей остаются без света, ликвидируют аварию

В Европейском, где больше тысячи людей остаются без света, ликвидируют аварию
Фото пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ

В микрорайоне Европейский, где больше тысячи жителей остались без электроснабжения, развернули штаб по ликвидации аварии. На место привезли мобильные источники энергоснабжения и полевую кухню. Помощь жителям микрорайона оказывают сотрудники Амурского центра ГЗ и ПБ.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Европейском 10 июня. Без света остались 3 трёхэтажных и 2 пятиэтажных дома в которых проживают 1 113 человек, 257 из них – дети.

Для жителей района развернули мобильные источники энергоснабжения для подзарядки сотовых телефонов, есть полевая кухня для приготовления горячей пищи. Сотрудники оперативной группы Амурского центра ГЗ и ПБ обходят квартиры и выясняют количество нуждающихся в помощи.

Штаб по ликвидации аварии на территории Европейского развернули 11 июня в 8 часов утра. На экстренном совещании КЧС под руководством заместителя председателя амурского правительства Алексей Венглинского определили задачи и объем аварийно- восстановительных работ.

Работами по восстановлению энергоснабжения руководит министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. В настоящее время от резервного источника энергоснабжения уже подключена канализационная насосная станция для отвода канализационных стоков, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • aпчхее

    aпчхее
    22 минуты назад

    По швпке кому надают???

  • Александр02028

    Александр02028
    21 минута назад

    А кто такие ГЗ и ПБ ??? я видел там толко МЧС и кухню полевую МЧС привозил , и по домам ребята с МЧС ходят.

  • DrDimon

    DrDimon
    15 минут назад

    Александр02028

    А кто такие ГЗ и ПБ ??? я видел там толко МЧС и кухню полевую МЧС привозил , и по домам ребята с МЧС ходят.



    Это вам только кажется.

    http://www.gzpb28.com

    Из всей техники, что на фото МЧСовская только красная Газель.

  • Александр02028

    Александр02028
    7 минут назад

    Кухня полевая МЧС

  • Александр02028

    Александр02028
    7 минут назад

    Кухня полевая МЧС

  • Александр02028

    Александр02028
    7 минут назад

    Кухня полевая МЧС

  • Александр02028

    Александр02028
    4 минуты назад

    На фото видно, что ребята с МЧС ее устанавливают , а то, что техника это не чего не значит , можно кучу машин нагнать и вид создать , а МЧС людей приехал кормить, прицепили кузню за Газон и потащили без лишнего пафоса

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