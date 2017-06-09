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Трое детей погибли в Приморье, пытаясь сделать селфи на фоне приближающегося локомотива

Трое детей погибли в Приморье, пытаясь сделать селфи на фоне приближающегося локомотива
Фото: ria.ru

Трое детей, погибли в Приморье, когда делали селфи на фоне приближающегося локомотива, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, сообщает РИА Новости.

Три ребенка погибли, один был серьезно травмирован. ЧП произошло на железнорожном перегоне в Надеждинском районе Приморского края. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения железнодорожного транспорта.

«По предварительной информации установлено, что четверо подростков: два мальчика 12 и 13 лет вместе с двумя девочками 10 и 13 лет решили сделать селфи на фоне проходящего грузового поезда. Для этого подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава», – говорится в сообщении.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Да что же это за дети пошли? Подавай им только экстрим... несчастные родители...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    39 минут назад

    Да что ж такое, а?.. Что за ХРЕНЬ принес интернет в головы молодёжи?!! Почему бы не наказывать административно по статье хулиганство за опасные селфи?

  • ay

    ay
    31 минута назад

    Какой интернет заставлял детей СССР лезть в шахты лифтов и кататься на крышах кабин? Какой интернет заставлял детей СССР калечиться на стройках прыгая с 4 этажу на кучи гравия? Какой интеренет заставлял пионеров-октябрят перебегать дорогу перед несущимся Москвичом-412? Список детских забав можно продолжать...

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