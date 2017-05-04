«Поезд идет на Восток» – кинодокументалисты снимают фильм о БАМе

Фото: rusplt.ru

Документальный фильм «Поезд идет на Восток» выпустит в этом году киностудии «Азия-Фильм». Съемочная группа уже посетила Тынду. Документалисты побывали на самой станции и пообщались с ветеранами стройки, сообщает газета «БАМ».

Автором нового фильма о БАМе стал кинорежиссер, заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов России Александр Косенков. Вместе с творческой группой он уже побывал в начальной и конечной точках Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В Тайшете документалисты отсняли кадры развития узловой станции и записали интервью с ветераном БАМа, в Ванино – развитие торгового порта и реконструкцию Восточного полигона.

С 20 по 25 мая съемочная группа работала на центральном участке БАМа. Они сняли работы по реконструкции станции Тында, северную столицу Приамурья и экспонаты музея строительства БАМа. Во дворе музея кинодокументалисты встретились с ветеранами стройки. О своем отношении к прошлому БАМа и настоящему рассказали Герои Социалистического Труда Иван Варшавский и Полина Полянская. В выражениях ветераны не стеснялись. Отметили, что нынешняя власть вот уже двадцать с лишним лет не может сделать того, что сделал Сталин, сумевший за несколько лет после Великой Отечественной войны поднять с колен страну и вывести Советский Союз на довоенный уровень развития.

«БАМ строился для освоения огромного региона, а где оно? Если и появляются предприятия или стройки, через несколько лет все гаснет, приходит в забытье. Их душат налоги, тарифы на перевозки, стоимость электроэнергии. Так и с Дальним Востоком. Одни только форумы да обещания хорошей жизни», – приводит мнение ветеранов стройки местная газета.

Фильм «Поезд идет на Восток» расскажет не только о великой стройке. В нем речь пойдет в целом о движении России на Дальний Восток. Фильм будет состоять из трех частей, объединенных одной идеей. Первая расскажет о Транссибе, вторая поведает о годах строительства магистрали и третья расскажет о дне сегодняшнем БАМа.

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#история #кино #Тында

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Нино Кохреидзе