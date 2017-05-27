Мужчина 30-35 лет – портрет среднестатистического получателя дальневосточного гектара

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Чаще всего дальневосточный гектар берут для того, чтобы вести предпринимательскую деятельность, строить жилье, вести хозяйство или отдыхать. Заявки подают в основном мужчины 30-35 лет. Портрет получателя по каждому из популярных видов использования земли подготовило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает Минвостокразвития.

Среди заявок на получение дальневосточного гектара преобладают четыре направления, хотя всего видов разрешенного использования земли 100. Но большинство берет землю с целью организации предпринимательской деятельности, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также отдыха и рекреации. Портрет получателя дальневосточного гектара представили на сессии «Дальневосточный гектар: продвижение государственной программы. Теория и кейсы» МедиаСаммита во Владивостоке.

В группе предпринимательства большинство заявлений приходится на мужчин в возрасте 30-35 лет. Они планируют развивать туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм, сельское хозяйство. В категории «сельское хозяйство» заявления подают жители Новосибирской и Ростовской областей, всех субъектов Дальнего Востока, кроме Магаданской области и Чукотского автономного округа. Туризмом и рекреацией планируют заняться преимущественно жители Иркутской области и Пермского края. Другими видами предпринимательской деятельности – жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Иркутской области, Республики Татарстан, Хабаровского края, Магаданской области и Еврейской автономной области.

Индивидуальное жилищное строительство интересует жителей Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края, Амурской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Иркутской областей. Преобладают также заявки от мужчин в возрасте 30-35 лет.

В ведении личного подсобного хозяйства также заинтересованы в большей степени мужчины 30-35 лет, жители Хабаровского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Амурской области, Еврейской автономной области, Краснодарского края, Красноярского края, Новосибирской области.

Рекреацией и отдыхом интересуются чуть более возрастная категория: мужчины 35-40 лет, как индивидуально, так и семьями, для собственного отдыха и проведения досуга. В основном это жители Самарской, Иркутской, Свердловской областей, Пермского края, Магаданской области, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).

Почти 40 % от всех заявлений приходится на Приморский край, 19 % – на Республику Саха (Якутия), 15 % – на Хабаровский край, около 12 % – на Сахалинскую область.

«Мы видим большой интерес к программе: за год реализации закона о «дальневосточном гектаре» зарегистрировано более 4,7 миллиона просмотров сайта НаДальнийВосток.РФ. Подано более 92 тысяч заявлений, и выдано более 19 тысяч участков. Значительная доля заявлений приходит от жителей Дальнего Востока (около 77 %), около 3 % – на заявки от жителей Москвы, около 1 % - на жителей Санкт-Петербурга и 19 % – на другие субъекты Российской Федерации», – рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Валентин Тимаков.

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Нино Кохреидзе