Амурский Белогорск стал побратимом крымскому тезке

Фото пресс-служба главы Белогорска

Глава амурского Белогорска Станислав Мелюков и глава крымского Белогорска Станислав Крыжановский заключили соглашение о побратимстве одноименных городов. Торжественное собрание «Славен город людьми» ко Дню России и 157-летию Белогорска прошло в Школе искусств.

Соглашение о побратимстве главы двух Белогорсков подписали на торжественном собрании. В настоящее время в мире насчитывается более 7 тысяч городов-побратимов. Заключение побратимства между двумя одноименными городами стало десятым в мировой истории и первым, когда соглашение о побратимстве достигнуто на территории одного государства – России.

«Уважаемые земляки-побратимы! – обратился к участникам торжественного собрания глава Белогорска Республики Крым Станислав Крыжановский. – Еще ребенком очень любил географию, и мне еще тогда было интересно, а где же находится этот город Белогорск Амурской области и как бы мне туда попасть... И вы представляете, сегодня сбылась моя мечта. Сегодня я здесь. Более того, исполнил такую миссию. Мы подписали договор о соглашении побратимских отношений. Отношений, о которых мы, крымчане, не мечтали даже три года назад! За это время российский Белогорск Крыма совершил рывок в своей экономической, культурной, спортивной жизни. Думаю, что уже через 10 лет мы догоним в развитии Белогорск Амурской области и будем также гордиться своим городом, как гордитесь вы. Чтобы мы могли сказать, что наш Белогорск – это город вежливых и приятных людей».

«Спасибо всем, кто делает город таким, какой он есть. По общему признанию, и я не боюсь этих слов, Белогорск – один из лучших городов Амурской области. Мы по праву гордимся тем, чего достигли», – отметил в приветственном слове глава амурского Белогорска Станислав Мелюков.

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Нино Кохреидзе