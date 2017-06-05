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Амурский Белогорск стал побратимом крымскому тезке

Амурский Белогорск стал побратимом крымскому тезке
Фото пресс-служба главы Белогорска

Глава амурского Белогорска Станислав Мелюков и глава крымского Белогорска Станислав Крыжановский заключили соглашение о побратимстве одноименных городов. Торжественное собрание «Славен город людьми» ко Дню России и 157-летию Белогорска прошло в Школе искусств.

Соглашение о побратимстве главы двух Белогорсков подписали на торжественном собрании. В настоящее время в мире насчитывается более 7 тысяч городов-побратимов. Заключение побратимства между двумя одноименными городами стало десятым в мировой истории и первым, когда соглашение о побратимстве достигнуто на территории одного государства – России.

«Уважаемые земляки-побратимы! – обратился к участникам торжественного собрания глава Белогорска Республики Крым Станислав Крыжановский. – Еще ребенком очень любил географию, и мне еще тогда было интересно, а где же находится этот город Белогорск Амурской области и как бы мне туда попасть... И вы представляете, сегодня сбылась моя мечта. Сегодня я здесь. Более того, исполнил такую миссию. Мы подписали договор о соглашении побратимских отношений. Отношений, о которых мы, крымчане, не мечтали даже три года назад! За это время российский Белогорск Крыма совершил рывок в своей экономической, культурной, спортивной жизни. Думаю, что уже через 10 лет мы догоним в развитии Белогорск Амурской области и будем также гордиться своим городом, как гордитесь вы. Чтобы мы могли сказать, что наш Белогорск – это город вежливых и приятных людей».

«Спасибо всем, кто делает город таким, какой он есть. По общему признанию, и я не боюсь этих слов, Белогорск – один из лучших городов Амурской области. Мы по праву гордимся тем, чего достигли», – отметил в приветственном слове глава амурского Белогорска Станислав Мелюков.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    55 минут назад

    Лучший из худших? Сам себя не похвалишь. когда ещё дождёшься похвалы от самих жителей этого "города вежливых людей". Люди здесь всякие, как и везде. Только чему завидовать крымскому Белогорску и догонять в "развитии", ума не приложу. Приходилось бывать в крымских городах и Белогорске тоже. Чистые, ухоженные, с хорошими дорогами. Правда это было давно, но, надеюсь, всё так и осталось.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    41 минута назад

    Так это ж уже было?.. Уже ж слетали.. или ещё чиновники решили метнуться на отдых за счёт бюджета?

  • ay

    ay
    30 минут назад

    Труш против возвращения Крыма в лоно России?

  • ay

    ay
    17 минут назад

    Труш, как обычно, не понял оп чём новость. Это не Мелюков грелся в Крыму, это крымчанин приехал к нам. Представляю картину, Труш таки стал мэром Белогорска к нему "гости"-побратимцы, а он: "идите на... я вас не вызывала!. Нечего бюджетные денежки прокатывать! И так вас всей страной кормим!" мэрствовать после такой выходки Трушу оставалось бы не более пары дней и пары ночей.

  • vertex

    vertex
    17 минут назад

    Алиса65

    Лучший из худших? Сам себя не похвалишь. когда ещё дождёшься похвалы от самих жителей этого "города вежливых людей". Люди здесь всякие, как и везде. Только чему завидовать крымскому Белогорску и догонять в "развитии", ума не приложу. Приходилось бывать в крымских городах и Белогорске тоже. Чистые, ухоженные, с хорошими дорогами. Правда это было давно, но, надеюсь, всё так и осталось.



    Вы же недавно комментировали, что в Белогорске поборы за жкх и прочее большие. В крымском Белогорске меньше поборы, наверное.

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