На набережной Амура выступал духовой оркестр и пели гости из Октябрьского района

Материалы по теме

Популярное сегодня

В субботу, 10 июня, в Благовещенске на набережной Амура прошла развлекательная культурная программа. В районе Триумфальной арки играл духовой оркестр. Рядом расположилась «Аллея мастеров». Правда, в этот вечер свои работы представил только один мастер.

Возле ротонды выступали гости города. «Вечером около ротонды выступили вокальные ансамбли из Октябрьского района – "Белые росы" и "Ивушки"», – рассказала заведующая отделом ГДК Ирина Саяпина.

Духовой состав концертного оркестра ГДК выступал с 18:30 до 20:00. В полуторачасовую программу вошли вальсы, марши, современные композиции.

Просмотров всего: 83

#культура #отдых

распечатать

Фотогалерея

Василий Кленин