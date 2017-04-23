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На набережной Амура выступал духовой оркестр и пели гости из Октябрьского района

На набережной Амура выступал духовой оркестр и пели гости из Октябрьского района

В субботу, 10 июня, в Благовещенске на набережной Амура прошла развлекательная культурная программа. В районе Триумфальной арки играл духовой оркестр. Рядом расположилась «Аллея мастеров». Правда, в этот вечер свои работы представил только один мастер.

Возле ротонды выступали гости города. «Вечером около ротонды выступили вокальные ансамбли из Октябрьского района – "Белые росы" и "Ивушки"», – рассказала заведующая отделом ГДК Ирина Саяпина.

Духовой состав концертного оркестра ГДК выступал с 18:30 до 20:00. В полуторачасовую программу вошли вальсы, марши, современные композиции.

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#культура #отдых

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