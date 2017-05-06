Микрорайон Европейский снова остался без света

В микрорайоне Европейский в Благовещенске в очередной раз отключилось электричество. По словам жильцов, света нет с обеда. В «Амурэлектросетьсервисе» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что точно неизвестно, когда авария будет устранена.

Диспетчер пояснил, что электросети, идущие к микрорайону, принадлежат застройщику – обанкротившейся компании «Городок». Фактически сети сейчас бесхозные, из-за чего и возникают аварии. Руководство в курсе проблемы, восстанавливать электроснабжение микрорайона обязательно будут, но, когда это будет сделано, неизвестно.

Это уже не первое отключение в микрорайоне. Подобная авария случилась 6 мая. Тогда районная администрация говорила, что ведется работа по реализации имущества «Городка» и передаче подстанции муниципалитету.

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#происшествия #энергетика

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Василий Кленин