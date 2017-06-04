На улице Ленина полыхал автомобиль (фото, видео)

В субботу, 10 июня, в Благовещенске загорелся черный автомобиль Audi. Пожар возник вечером в самом центре города на улице Ленина, неподалеку от ОКЦ. Очевидцы рассказывают о том, что из машины видны языки открытого пламени.

Вокруг автомобиля перекрыто движение, пожарные ликвидировали возгорание.

В областном управлении только подтвердили то, что им поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице, на место выехали пожарные. Информации о том, имеются ли пострадавшие, нет. Но, по неофициальным данным, в горевшем автомобиле никого не было.

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Василий Кленин