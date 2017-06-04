Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:53 0

На улице Ленина полыхал автомобиль (фото, видео)

На улице Ленина полыхал автомобиль (фото, видео)

В субботу, 10 июня, в Благовещенске загорелся черный автомобиль Audi. Пожар возник вечером в самом центре города на улице Ленина, неподалеку от ОКЦ. Очевидцы рассказывают о том, что из машины видны языки открытого пламени.

Вокруг автомобиля перекрыто движение, пожарные ликвидировали возгорание.

В областном управлении только подтвердили то, что им поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице, на место выехали пожарные. Информации о том, имеются ли пострадавшие, нет. Но, по неофициальным данным, в горевшем автомобиле никого не было.

Просмотров всего: 1575

#МЧС #пожары #происшествия #транспорт

распечатать

Фотогалерея
+6
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Микрорайон Европейский снова остался без света
Происшествия 3

Полиция Благовещенска заинтересовалась «кулинарным шоу»
Происшествия

Амурские полицейские выявили более 70 граммов гашишного масла
Происшествия 5

Центр Благовещенска останется без горячей воды на 12 дней