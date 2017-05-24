«Уральские пельмени» собрали на концерте поклонников со всей области

В Общественно-культурный центр на концерт «Уральских пельменей» съехались зрители не только из Благовещенска, но и со всей области, даже из Тынды. Билеты на концерт стоили от двух до пяти тысяч рублей, но зал был полон. Выступление длилось более двух часов. Оно состояло из хорошо известных и новых номеров.

На сцене выступали семь «пельменей»: Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Юлия Михалкова и Максим Ярица. Артисты постоянно взаимодействовали со зрителями. В одном номере Дмитрий Соколов пытался рассказать с двумя девушками сказку про рыбалку, где нужно было дополнять слова окончаниями. Дамы поначалу не сразу ориентировались, что непременно вызывало смех в зале.

Свои номера «Уральские пельмени» привязывали к известным местам Благовещенска: на Тайване экономист-ботаник задавил интеллектом местных хулиганов, а в богатой Владимировке герой Дмитрия Брекоткина оказывал услуги в качестве «собутыльника на час».

Актеры импровизировали на ходу и веселили этим зрителей. Когда у Дмитрия Соколова микрофон стал работать с перебоями, Вячеслав Мясников сказал ему: «Вы сломались!» А когда у Мясникова упал парик, Соколов парировал: «Да у вас башню снесло».

Подробнее о концерте «Уральских пельменей» можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 929

#концерты #отдых

распечатать

Василий Кленин