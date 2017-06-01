Полиция Благовещенска заинтересовалась «кулинарным шоу»

Полиция Благовещенска начала проверку деятельности «кулинарного шоу», которое проводится в столице Приамурья. Причиной для разбирательства стала публикация информации на Амур.инфо. Полицейские уже связались с ведущей «Альфа-канала», которая там побывала.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», журналистка получила по телефону приглашение на «кулинарное шоу». Она посетило одно такое мероприятие, где собравшимся продемонстрировали свойства посуды, а потом предложили купить четыре предмета за 118 тысяч рублей. После того как у журналистки заметили в сумочке камеру GoPro, организаторы потребовали у нее покинуть мероприятие.

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#происшествия

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Василий Кленин