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Полиция Благовещенска заинтересовалась «кулинарным шоу»

Полиция Благовещенска заинтересовалась «кулинарным шоу»

Полиция Благовещенска начала проверку деятельности «кулинарного шоу», которое проводится в столице Приамурья. Причиной для разбирательства стала публикация информации на Амур.инфо. Полицейские уже связались с ведущей «Альфа-канала», которая там побывала.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», журналистка получила по телефону приглашение на «кулинарное шоу». Она посетило одно такое мероприятие, где собравшимся продемонстрировали свойства посуды, а потом предложили купить четыре предмета за 118 тысяч рублей. После того как у журналистки заметили в сумочке камеру GoPro, организаторы потребовали у нее покинуть мероприятие.

Просмотров всего: 1496

#происшествия

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    "Полиция Благовещенска заинтересовалась «кулинарным шоу»".Неужели решили купить!?

  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    развод на лоха ничего нового

  • Дуshка

    Дуshка
    2 часа назад

    По какой статье проверяют? Когда меня по телефону приглашали на эту фигню и спросили про возраст, я сказала, что не собираюсь рассказывать неизвестным мои личные данные и послала их (хотела еще припугнуть согласием на обработку персональных данных, но передумала) - больше не звонят

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