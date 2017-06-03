Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июня
Предыдущая новость
сегодня, 15:57 0

Ушуисты Благовещенска собрались на городские соревнования

Ушуисты Благовещенска собрались на городские соревнования

В субботу, 10 июня, в спортивном комплексе «Юность» стартовал Кубок города Благовещенска по ушу. Соревнования собрали около 150 спортсменов от четырех до 60 лет. Турнир проводится сразу по нескольким направлениям: традиционное ушу, таолу, тайцзицюань, юнчуньцюань (винчун).

Кубок стартовал в 9 часов, в 12 часов прошел парад открытия, на котором присутствовали начальник городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека и депутат областного заксобрания Александр Синьков.

Кубок по ушу охватывает самые разные виды ушу: исполнение канонических комплексов таолу, традиционную гимнастику тайцзицюань и винчун – подразумевающую проведение поединков.

Просмотров всего: 77

#спорт

распечатать

Фотогалерея
+73
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт

Курсанты ДВОКУ выиграли этап всеармейских соревнований под Волгоградом
Общество

В Белогорске пройдёт спортивный фестиваль
Спорт 3

«Велоночь с Амур.инфо-2017» пройдет в Благовещенске 1 июля
Общество 31

Директор бассейна «Надежда» Виктор Левицкий уволился