Ушуисты Благовещенска собрались на городские соревнования

В субботу, 10 июня, в спортивном комплексе «Юность» стартовал Кубок города Благовещенска по ушу. Соревнования собрали около 150 спортсменов от четырех до 60 лет. Турнир проводится сразу по нескольким направлениям: традиционное ушу, таолу, тайцзицюань, юнчуньцюань (винчун).

Кубок стартовал в 9 часов, в 12 часов прошел парад открытия, на котором присутствовали начальник городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека и депутат областного заксобрания Александр Синьков.

Кубок по ушу охватывает самые разные виды ушу: исполнение канонических комплексов таолу, традиционную гимнастику тайцзицюань и винчун – подразумевающую проведение поединков.

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Василий Кленин