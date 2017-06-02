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Амурские полицейские выявили более 70 граммов гашишного масла

Амурские полицейские выявили более 70 граммов гашишного масла
Фото: www.vesiskitim.ru

За сутки амурские полицейские выявили семь фактов незаконного оборота наркотиков. В одном случае у пассажира автомобиля нашли сразу 70 граммов гашишного масла. Нарушителя выявили в районе моста через реку Бурею.

Сотрудникам полиции Бурейского района поступила информация, что в автомобиле могут перевозиться наркотики. При проверке сообщение подтвердилось. За мостом через Бурею на автодороге полицейские остановили машину, находившуюся под подозрением. На глазах полицейских пассажир машины выбросил в окно сверток, в котором находились две емкости объемом 100 миллилитров каждая. Внутри было вещество темного цвета.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Емкости с веществом изъяты и направлены на исследование.

Согласно заключению эксперта, изъятое средство является гашишным маслом весом свыше 70 граммов. В отношении пассажира автомобиля возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

За подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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