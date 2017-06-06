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СМИ: Переговоры России с Китаем о новых газовых магистралях застопорились

СМИ: Переговоры России с Китаем о новых газовых магистралях застопорились
Фото: ysia.ru

Российско-китайские переговоры о новых контрактах на поставку трубопроводного газа из РФ зашли в тупик. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, причиной стала переоценка спроса на этот вид топлива со стороны Пекина, а также ценовые параметры, сообщает «Росбалт».

По словам одного источника, Китай «взял паузу» для изучения дополнительных возможностей на рынке сжиженного природного газа (СПГ). При этом он может пересмотреть график перехода предприятий с угля на газ.

Как считают аналитики, «Газпрому», возможно, «придется умерить амбиции или похоронить идею строительства западного маршрута в Китай — "Сила Сибири 2" — и дальневосточного — с острова Сахалин, ограничившись поставками по восточной магистрали — "Силе Сибири", где контракт уже подписан».

Между тем глава концерна Алексей Миллер на прошлой неделе заявил, что переговоры о сахалинском маршруте перешли в «конкретную» стадию. Компания планирует до конца года договориться с CNPC об основных условиях поставок газа по этому направлению. Возможность реализации этой схемы Москва и Китай начали обсуждать в сентябре 2015 года.

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#Китай #СМИ #торговля #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Китайцы умные, их на иглу не подсадишь, они в обход сделают.

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