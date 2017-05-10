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сегодня, 12:35 2

Центр Благовещенска останется без горячей воды на 12 дней

Центр Благовещенска останется без горячей воды на 12 дней

С 8 часов утра 12 июня до 20 часов 23 июня в центральной части Благовещенска будет отключена горячая вода. Ограничения коснутся жителей областного центра, проживающих в пределах улиц Ленина – Горького – Калинина – 50-летия Октября. Отключение вызвано ремонтом тепломагистрали Центрального района.

Благовещенская ТЭЦ продолжает подготовку тепловых сетей к отопительному сезону. Специалисты цеха тепловых сетей проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали Центрального района, часть оборудования заменят. Будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

Полный график летних отключений воды размещен на сайте Амур.инфо.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Стоило из Хакасии гастарбайтеров отмывать....

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    43 минуты назад

    цены на жкх растут, толку как не было,так и нет.ворье.

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