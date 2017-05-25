Благовещенский аэропорт впервые проведет авиаспоттинг

Фото: пресс-служба областного минтранса.

В преддверии празднования 20-летнего юбилея Благовещенский аэропорт приглашает любителей авиационной фотографии на первый авиаспоттинг в истории аэропорта. Мероприятие состоится в пятницу, 16 июня, с 7:00 до 13:00.

Авиаспоттинг – это официальное мероприятие, в рамках которого для желающих организована возможность съемок самолетов. В данном случае фото- и видеосъемка будет доступна на территории аэропорта. Участвовать в акции могут не только журналисты, но и другие желающие.

Заявки на участие до 14 июня необходимо отправить на электронную почту mintrans_pressa@mail.ru. В названии письма требуется указать «Споттинг. Заявка на участие». В заявке, кроме ФИО, нужно указать паспортные данные, адрес места жительства и регистрации, номер сотового телефона. Количество участников ограничено, сообщает пресс-служба областного минтранса.

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#транспорт

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Василий Кленин