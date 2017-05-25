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сегодня, 12:19 9

Благовещенский аэропорт впервые проведет авиаспоттинг

Благовещенский аэропорт впервые проведет авиаспоттинг
Фото: пресс-служба областного минтранса.

В преддверии празднования 20-летнего юбилея Благовещенский аэропорт приглашает любителей авиационной фотографии на первый авиаспоттинг в истории аэропорта. Мероприятие состоится в пятницу, 16 июня, с 7:00 до 13:00.

Авиаспоттинг – это официальное мероприятие, в рамках которого для желающих организована возможность съемок самолетов. В данном случае фото- и видеосъемка будет доступна на территории аэропорта. Участвовать в акции могут не только журналисты, но и другие желающие.

Заявки на участие до 14 июня необходимо отправить на электронную почту mintrans_pressa@mail.ru. В названии письма требуется указать «Споттинг. Заявка на участие». В заявке, кроме ФИО, нужно указать паспортные данные, адрес места жительства и регистрации, номер сотового телефона. Количество участников ограничено, сообщает пресс-служба областного минтранса.

Просмотров всего: 682

#транспорт

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    А что там снимать? АН-2 и ТВС?

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Областной Минтранс не имеет своего сервера? Почта находится на mail.ru? Подозрительно...

    Вот укажешь свои паспортные данные, адрес места жительства и регистрации, номер сотового телефона и через месяц тебя будет доставать какой-нибудь банк по поводу непогашения тобой же крупного кредита.

    Граждане! Будьте бдительны!

  • Galileo

    Galileo
    3 часа назад

    Tуман

    Областной Минтранс не имеет своего сервера? Почта находится на mail.ru? Подозрительно...

    Вот укажешь свои паспортные данные, адрес места жительства и регистрации, номер сотового телефона и через месяц тебя будет доставать какой-нибудь банк по поводу непогашения тобой же крупного кредита.

    Граждане! Будьте бдительны!



    Тоже насторожило. Но этот же адрес указан и на официальном сайте аэропорта.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Galileo

    Tуман

    Областной Минтранс не имеет своего сервера? Почта находится на mail.ru? Подозрительно...

    Вот укажешь свои паспортные данные, адрес места жительства и регистрации, номер сотового телефона и через месяц тебя будет доставать какой-нибудь банк по поводу непогашения тобой же крупного кредита.

    Граждане! Будьте бдительны!



    Тоже насторожило. Но этот же адрес указан и на официальном сайте аэропорта.



    Мошенники могут быть в любой структуре государства.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Сразу хочу предупредить, я никого не обвиняю. Просто всем нам нужно быть внимательнее к происходящему вокруг. Пример тому - теракты во всём мире.

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Tуман

    Областной Минтранс не имеет своего сервера? Почта находится на mail.ru? Подозрительно...

    Вот укажешь свои паспортные данные, адрес места жительства и регистрации, номер сотового телефона и через месяц тебя будет доставать какой-нибудь банк по поводу непогашения тобой же крупного кредита.

    Граждане! Будьте бдительны!



    Собственный сервер у минтранса есть, только гораздо удобнее пользоваться mail,yandex и прочими сервисами, почту можно на любом гаджете проверить, а не сидеть привязанным к рабочему компу. Тем более если это пресс-секретарь, который в отличии от простого секретаря не сидит весь день в приемной!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    СКР

    Tуман

    Областной Минтранс не имеет своего сервера? Почта находится на mail.ru? Подозрительно...

    Вот укажешь свои паспортные данные, адрес места жительства и регистрации, номер сотового телефона и через месяц тебя будет доставать какой-нибудь банк по поводу непогашения тобой же крупного кредита.

    Граждане! Будьте бдительны!



    Собственный сервер у минтранса есть, только гораздо удобнее пользоваться mail,yandex и прочими сервисами, почту можно на любом гаджете проверить, а не сидеть привязанным к рабочему компу. Тем более если это пресс-секретарь, который в отличии от простого секретаря не сидит весь день в приемной!



    Почту собственного сервера можно привязать к любому гаджету. Лично у меня почта сервера предприятия привязана к телефону и планшету и я могу проверить её в любой части земного шара. Учите матчасть.

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    Tуман

    СКР

    Tуман

    Областной Минтранс не имеет своего сервера? Почта находится на mail.ru? Подозрительно...

    Вот укажешь свои паспортные данные, адрес места жительства и регистрации, номер сотового телефона и через месяц тебя будет доставать какой-нибудь банк по поводу непогашения тобой же крупного кредита.

    Граждане! Будьте бдительны!



    Собственный сервер у минтранса есть, только гораздо удобнее пользоваться mail,yandex и прочими сервисами, почту можно на любом гаджете проверить, а не сидеть привязанным к рабочему компу. Тем более если это пресс-секретарь, который в отличии от простого секретаря не сидит весь день в приемной!



    Почту собственного сервера можно привязать к любому гаджету. Лично у меня почта сервера предприятия привязана к телефону и планшету и я могу проверить её в любой части земного шара. Учите матчасть.



    К правительственным серверам это не относится, там безопасники не делают привязку к гаджетам.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Гаджет тоже может быть правительственным.

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