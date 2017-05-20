Ведущую «Альфа-канала» со скандалом выгнали с «кулинарного шоу»

В Благовещенске проводят «кулинарное шоу», куда персонально приглашают жителей города от 35 до 78 лет. Во время шоу ведется реклама посуды, которую предлагают собравшимся купить за десятки тысяч рублей. На месте желающим оформляют кредит. На одно такое шоу попала ведущая «Альфа-канала». Однако бдительные организаторы вскоре вынудили ее покинуть мероприятие. Хотя девушка пришла по приглашению.

«Я уже слышала о подобных шоу, где зрителям навязывают очень дорогую посуду, – рассказала ведущая. – Когда мне пришло приглашение посетить такое мероприятие, я согласилась. Хотелось проверить, будет здесь так же или нет».

Мероприятие проводилось в АОДНТ, где организаторы арендовали зал. Видно было, что это не первое «кулинарное шоу» за день – в воздухе стоял запах жареной курицы. На взгляд журналистки на «шоу» собралось человек 40-50, в основном пенсионеры. Многие были семьями, с детьми. В центре на столах стояли три плиты, а сзади на возвышении – варочная посуда.

«Ведущий по имени Руслан первым делом на сковороде без масла поджарил яйцо с молоком. Через минуту получившийся омлет легко отделился от сковороды», – описала происходившее ведущая «Альфа-канала».

Потом ведущий с помощниками из зала показал еще несколько «кулинарных чудес»: испекли пирог за 15 минут, поджарили окорочка за 10 минут. С пирогом пытались провести трюк: перекинуть со сковороды на поднос, но пирог упал на пол и развалился. Но к сковородке, по словам свидетельницы, ничего не прилипло и не пригорело.

«Потом нам показали видео, на котором танк давил траками эту чудесную посуду, а ей ничего не было, – описывала происходящее журналистка. – Посуду эту делают якобы в Швейцарии, Дании и Германии. Причем это ручное литье и так далее».

Затем собравшимся начали продавать посуду. Четыре позиции: сковорода, сотейник, кастрюля и жаровня «стоят в Москве 172 тысячи рублей». Но собравшиеся могут купить это всё за 118 тысяч, если сейчас оформят кредит. Перед объявлением цен ведущий рассказал о том, как вредно готовить еду на масле, как оно вредит здоровью

Ведущая «Альфа-канала» отметила, что организаторы ревностно относились к фото- и видеосъемке. Она сама сделала несколько кадров, но вот одного из зрителей попросили не снимать на видео.

«Я отошла, чтобы наговорить на телефон расценки. Ко мне подошел ведущий. Он увидел у меня в сумке камеру GoPro, и его поведение радикально изменилось. Появились агрессия, негодование. Он начал требовать, чтобы я прекратила съемку. У нас разразился небольшой скандал: ведущий подозвал помощника, и меня хотели просто под руки вывести. Я вышла из зала сама. В коридоре ведущий начал на меня кричать, пытался схватить сумку. Я даже предлагала вызвать полицию, если имеются претензии».

Девушку в итоге спас посторонний мужчина, который тоже был в числе зрителей. Он вышел из зала, пытался снять на видео разразившийся скандал. Ведущий Руслан начал кричать на них обоих. В итоге и журналистке, и ее заступнику пришлось уйти. Их лишили права увидеть продолжение «кулинарного шоу». Ведущей не удалось убедиться, покупают люди столь дорогую посуду под воздействием гипноза или в состоянии транса.

Между тем она уже видела у знакомых приглашения на подобное шоу, которое состоится в одном из кафе Благовещенска 18 июня.

Информация о подобных «кулинарных шоу» всё чаще появляется в СМИ различных городов России.

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#происшествия

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Василий Кленин