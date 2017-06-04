Амурский пожарный спас соседей из горящего дома

Фото: 28.mchs.gov.ru

Прапорщик внутренней службы Евгений Андреев, проживающий в городе Шимановске, рано утром спас соседей, в доме у которых загорелась веранда. Он разбил окно и помог хозяевам выбраться из задымленной квартиры.

Происшествие случилось во вторник, 6 июня. Семья Андреевых проснулась очень рано от звуков, напоминающих взрыв петард. Евгений сразу же посмотрел в окно: на подворье, расположенном напротив его дома, вились клубы дыма, а трещал, судя по хлопкам, горящий шифер. Евгений Владимирович позвонил в пожарную часть, сообщил о пожаре и побежал на соседнее подворье.

Веранда была объята огнем, войти в дом через дверь не получилось. Пожарный обежал дом и в дальней от места возгорания комнате попытался открыть окно, но попытка не удалась. Евгению пришлось разбить стекло и выломать внутреннюю раму. В комнате спали хозяева: молодой мужчина и молодая женщина. Внутри было сильное задымление. Если бы помощь пришла чуть позже, шансов остаться в живых у хозяев не осталось бы.

Пожарный разбудил спящих людей. Через разбитое окно он помог им выбраться на улицу и отвел на безопасное расстояние от горящего строения. В это время к дому подъехали боевые расчеты пожарно-спасательной части № 9 Шимановска. Через три минуты пожар потушили.

«Благодаря решительным и самоотверженным действиям старшего прапорщика внутренней службы Евгения Андреева жизни двоих человек были спасены, – рассказал врио начальника пожарно-спасательной части Илья Гапонов. – Пожар произошел утром, сообщение о нем поступило в 05:54. Люди, живущие в соседних домах, еще спали. К моменту обнаружения пожара горела веранда, огонь начал распространяться на крышу дома, загорелась входная дверь. Внутри помещения было сильное задымление. Шансов спастись у спящих в доме людей не было».

По факту пожара проводится разбирательство. По версии специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шимановску, одна из возможных причин – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина подворья, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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Василий Кленин