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Трутнев: Угрозы китайской экспансии на Дальнем Востоке нет

Трутнев: Угрозы китайской экспансии на Дальнем Востоке нет
Фото: www.interfax.ru

Угрозы китайской экспансии на Дальнем Востоке нет. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На встрече с вице-премьером Китая полпред заявил, что землю Китаю давать не будут.

«Я ничего такого, что бы сегодня угрожало интересам Российской Федерации, не вижу. Мы сегодня можем помочь в развитии Китая, Китай может помочь в развитии России. Если к этому относиться как к угрозе, тогда весь мир надо делить на черное и белое, а так не прожить», – сказал чиновник.

С точки зрения ЮрияТрутнева, в этом вопросе «просто нужно быть откровенным». «Мы встречались с вице-премьером Китая по экономике, я ему сказал: землю мы вам не дадим, полезные ископаемые можете добывать в случае, если будете перерабатывать на нашей территории. А вашу рабочую силу вы можете к нам завозить только в пропорции 20 на 80, если сами будете строить предприятия», – пояснил вице-премьер.

Трутнев добавил, что сегодня Китай находится на первом месте в регионе по объему иностранных инвестиций. «Всего иностранных инвестиций у нас где-то четверть в год. 75% – российских», – заключил он.

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#Китай #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • android

    android
    1 час назад

    Да потому что здесь денег нет!!!

  • Хмык

    Хмык
    59 минут назад

    Здесь вообще ничего нет. Господь жги!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    23 минуты назад

    Это заклинание у чиновников в голове, а статистика и глаза жителей совсем другое. Не думаю что Трутнев-Пермяк видет себя пенсионером в ДВ. Слава КПСС-единой России...!

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