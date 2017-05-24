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Подростку в Благовещенске распилили кольцо на пальце

Подростку в Благовещенске распилили кольцо на пальце
Фото: 28.mchs.gov.ru

Спасатели поисково-спасательного отряда Благовещенска помогли 14-летнему подростку снять кольцо с пальца. Из-за украшения палец отек, а снять его самостоятельно не было возможности. Если бы кольцо не сняли вовремя, юному благовещенцу могла потребоваться помощь медиков.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, подросток надел стальное украшение на безымянный палец правой руки. Вероятно, изделие не подошло по размеру, и палец стал отекать. Родители обратились за помощью к спасателям.

«Отекший безымянный палец и очень твердый сплав не дали возможности воспользоваться ниткой или кусачками. Поэтому спасатели при помощи небольшого напильника – алмазного надфиля – перепилили кольцо и освободили палец юноши. Это заняло несколько больше времени, но в данном случае это был единственный способ. Для того чтобы не повредить палец, под кольцо подложили специальную тонкую металлическую прокладку, – рассказал начальник ПСО Благовещенска Алексей Гулимов. – Хочется отметить, что если бы сообщение поступило позже, то молодому человеку понадобилась бы уже не только помощь спасателей, но и врачей».

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#МЧС #происшествия

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