Онколог-гинеколог: рак излечим, приходите вовремя

Амурские онкологи подвели итоги 2016 года. Статистика заболеваний включает в себя распределение злокачественных новообразований среди женщин и мужчин, частоту возникновения определённых видов злокачественных новообразований у амурчан.

Рак женской репродуктивной системы занимает второе место по частоте возникновения среди женского населения Приамурья. Это злокачественные новообразования матки, шейки матки и яичников. О том, как проводить профилактику, какие новообразования, в том числе злокачественные, характерны для женского населения и как себя обезопасить, рассказала врач онко-гинеколог высшей квалификационной категории Амурского областного онкологического диспансера Евгения Швалова.

“ Группа риска – курящие женщины, женщины, начинающие раннюю половую жизнь, часто меняющие партнёров

– Евгения Владимировна, каким образом связаны курение и рак у женщин?

– Никотин действует на клетки, выстилающие шейку матки, в результате чего вызывается мутация в этих клетках, и именно шейка матки реагирует на курение. 99 % женщин с раком шейки матки курят.

– Ранняя половая жизнь тоже влияет на частоту возникновения онкологии? Это не сказки строгих родителей?

– Дело в том, что молодые девушки, как правило, не предохраняются и не применяют барьерную контрацепцию, и у них происходит заражение инфекционными заболеваниями, вирусами. В частности, вирусом папилломы человека, о нём сейчас много говорят. В юном возрасте защитные функции организма ещё не полностью действуют, организм ещё не готов, поэтому заражение различными инфекциями может привести к развитию рака шейки матки.

– Когда мы говорим о раннем начале половой жизни, какой возраст мы подразумеваем?

– До 18 лет – это рано. И когда мы говорим о частой смене партнёров, это та же опасность заражения микс-инфекциями.

– Презервативы, барьерный метод контрацепции – не панацея?

– От простейших инфекций, от бактерий он защитит. Но вирусы бывают настолько мелкие, что и презерватив для них не преграда.

– Какую роль играет наследственность в таких видах новообразований?

– Наследственность явно прослеживается при раке эндометрия и раке яичников. Если в семье мама, бабушка, сестра или тётя имели данную патологию, то вы находитесь в группе риска. И вам обязательно надо проходить обследование не реже, чем раз в год.

“ 99 % женщин с раком шейки матки курят

– Это какое-то специфическое обследование?

– Это обычный визит к гинекологу. Просто надо обращать внимание доктора на любые, даже самые незначительные изменения. При этом не искать в Интернете, не спрашивать у соседки или подружки. Только врач сможет оценить ситуацию адекватно, назначить анализы, которые необходимы именно в этом случае. Иногда женщины сами себе «назначают» УЗИ, какие-то анализы в лаборатории делают и самостоятельно решают на их основе – идти или нет к врачу. Это неправильно. Осмотр доктора – это то, что надо делать в первую очередь.

– Есть ли какие-то клинические признаки, которые женщину должны насторожить, чтобы она знала, что уже обязательно надо идти на осмотр?

– К сожалению, специфических признаков не особенно-то и много. Как правило, рак репродуктивной системы у женщин проявляет себя тогда, когда уже есть вторая, третья или четвёртая стадия. На нулевой и на первой стадии иногда бывают патологические выделения, контактно-кровянистые выделения после нагрузки, например, или нарушения цикла. Самое главное при таких симптомах – не занимать позицию страуса! Ни в коем случае не прятать голову в песок и думать, что как-нибудь всё обойдётся. Не пройдёт. Чем раньше обратится женщина за медпомощью, тем больше у неё шансов быть здоровой.

– Каким анализом выявляются злокачественные новообразования репродуктивной системы у женщин?

– Каждое заболевание – по разному. Молочные железы – осмотр, УЗИ и маммография. Рак шейки матки – банальный осмотр врача и забор материала на цитологическое исследование – самый простой и безболезненный анализ! Таким образом можно выявить рак на нулевой стадии, когда ещё нет опухоли, а только отдельные клетки злокачественные. Но наши женщины не любят ходить «на кресло», и рак шейки матки занимает 7,5 % от всех остальных видов рака у амурских женщин. Это очень много.

Рак матки выявляется с помощью ультразвукового исследования, яичников – с помощью УЗИ и анализа крови на онкомаркер.

– Если женщина заподозрила у себя рак, то она должна пойти обязательно к своему гинекологу, а потом её уже направят к онкологам?

– Да, сначала – к гинекологу по месту жительства, и, если будет необходимость в консультации онколога, женщину направят в онкодиспансер.

– В каком возрасте амурские женщины чаще всего болеют раком «по-женски»?

– Самый активный женский возраст, к сожалению, 30–49 лет.

“ Когда речь идёт о раке в нулевой стадии, то у нас есть все шансы на 100 % излечение

– Что сами женщины в силах сделать, чтобы себя обезопасить?

– Есть два вида профилактики: первичный и вторичный. Первичная профилактика это то, что человек может сделать сам: вести здоровый образ жизни, поддерживать нормальный вес, потому что ожирение приводит к изменению в гормональной системе, что, в свою очередь, ведёт к раку эндометрия. Я иногда даже вижу: это идёт рак шейки матки, а это – рак эндометрия. Вторичная профилактика – это активное выявление болезни, прохождение диспансеризации, профилактических осмотров, регулярное посещение врача или смотрового кабинета. Это всё в силах сделать нашим женщинам, чтобы снизить риск возникновения рака в самом расцвете сил.

– Давайте поговорим об излечении этих видов рака. Каковы прогнозы врачей?

– Когда речь идёт о раке в нулевой стадии, то у нас есть все шансы на 100 % излечение. У нас такие случаи есть, когда вовремя обнаружили рак, пролечили, женщина сохранила все свои функции, через пару лет родила ребёнка, и всё у неё хорошо.

– Если речь идёт о первой стадии?

– Когда выявили первую стадию, провели оперативное лечение, провели ещё несколько видов лечения (лучевая, лекарственная, гормональная терапия), то у нас в 95 % случаев вылечиваются женщины полностью.

– А про более поздние стадии что можно сказать?

– Здесь процент вылечившихся, конечно, меньше. Только 25 % больных остаются в живых в течение пяти лет после обнаружения рака на более поздних стадиях. Поэтому я хочу, чтобы все женщины услышали: рак излечим, только приходите вовремя, не прячьтесь. Ни экстрасенсы, ни Интернет вас вылечить не смогут. Идите к доктору!

Этой статьёй Амур.инфо открывает серию материалов, посвящённых онкологическим заболеваниям и здоровью амурчан.

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Анастасия Болотина