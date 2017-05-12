Центр поддержки предпринимательства научит амурчан составлять бизнес-план

Амурским предпринимателям помогут составить бизнес-план, подобрать персонал и провести грамотный маркетинг. Консультировать в этих и других важных вопросах будет Центр поддержки предпринимательства. Его создали на базе «Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства».

Центр будет оказывать консультации предприятиям и частным предпринимателям. До конца года их готовы провести около 400. Планируют устраивать конференции, мастер-классы, лекции, договариваться со специалистами, чтобы повышать уровень грамотности среди работников предприятий. Сотрудники центра планируют выезжать и в районы, а также помогать в субсидиях.

На свою деятельность центр получил больше трех миллионов рублей от областного министерства внешнеэкономического развития области.

«Мы заключили соглашение с уполномоченным по правам предпринимателей Амурской области. Они будут оказывать консультационные услуги по своему направлению. Мы будем это оплачивать. Это различные обращения по поводу предпринимателей, отношений с субъектами – муниципальными, региональными, различными другими организациями», – рассказала директор центра Ирина Шершнева.

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Василий Кленин