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сегодня, 21:02 1

Центр поддержки предпринимательства научит амурчан составлять бизнес-план

Центр поддержки предпринимательства научит амурчан составлять бизнес-план

Амурским предпринимателям помогут составить бизнес-план, подобрать персонал и провести грамотный маркетинг. Консультировать в этих и других важных вопросах будет Центр поддержки предпринимательства. Его создали на базе «Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства».

Центр будет оказывать консультации предприятиям и частным предпринимателям. До конца года их готовы провести около 400. Планируют устраивать конференции, мастер-классы, лекции, договариваться со специалистами, чтобы повышать уровень грамотности среди работников предприятий. Сотрудники центра планируют выезжать и в районы, а также помогать в субсидиях.

На свою деятельность центр получил больше трех миллионов рублей от областного министерства внешнеэкономического развития области.

«Мы заключили соглашение с уполномоченным по правам предпринимателей Амурской области. Они будут оказывать консультационные услуги по своему направлению. Мы будем это оплачивать. Это различные обращения по поводу предпринимателей, отношений с субъектами – муниципальными, региональными, различными другими организациями», – рассказала директор центра Ирина Шершнева.

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#экономика

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Вот!!!

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