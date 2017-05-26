«Альфа-канал» поблагодарил волонтеров за участие в марафоне «Крылья»

Организатор благотворительного марафона «Крылья» – телекомпания «Альфа-канал» – поблагодарил волонтеров, которые помогали собирать средства на лечение детей. В общей сложности их было более 250 человек. 36 человек два дня дежурили у ящиков для пожертвований. Творческие коллективы города работали на творческих площадках. Всем участникам выдали благодарственные письма, устроили чаепитие.

В дни марафона, 3 и 4 июня, волонтеры дежурили в торговых центрах, в горпарке, около ротонды и на площади у ОКЦ. Добровольцы работали бесплатно и просили горожан откликнуться.

«Мы подходили к людям, говорили, что мы участвуем от "Альфа-канала", собираем деньги деткам, больным ДЦП. Многие люди соглашались, подходили. Передавали в основном большие суммы – это 500, 300 рублей. Дети активно подбегали, малыши давали деньги», – рассказала волонтер Елена Ширина.

Собранные деньги – более 900 тысяч рублей – во многом заслуга команды волонтеров. Накануне половину собранной суммы – 450 тысяч – перевели на лечение Арсению Реснянскому.

«Команды волонтеров, которые работали у нас 3 и 4 числа, их не смущало ничего. Они не побоялись ничего, и действительно большие молодцы. Они работали, можно сказать, на износ. С утра и до девяти часов вечера ребята собирали в разных точках средства для наших деток, которые нуждаются в помощи», – призналась исполнительный директор ТК «Альфа-канал» Елена Морева.

«Работали они достаточно серьезно. Это серьезная молодежь. Этой молодежью надо гордиться. Мы как детский фонд, во-первых, им благодарны. И вы знаете, детский фонд ими гордится. Мы, взрослые, гордимся нашей молодежью!» – заявила председатель амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец.

Помимо волонтеров, партнерами телемарафона стали различные организации и творческие коллективы – всего более двухсот человек. Они организовывали представления, пели, танцевали. Делали всё, чтобы акция не осталась в тени. И у них это получилось.

«Наверное, приятно всегда на душе становится, когда ты хоть капельку помог человеку, который нуждается в помощи, тем более если это ребенок. Я думаю, что каждый откликнется. Потому что дети не заслужили эти страдания», – сказала руководитель студии танца Traffik Елена Соловьева.

«Эта история очень и меня задела, тем более я мама. Поэтому здесь не было даже и минуты раздумья: участвовать или нет», – рассказала активист группы помощи Арсению Реснянскому Татьяна Дурнева.

Для некоторых присутствующих участие в «Крыльях» стало доброй традицией.

«Я уже принимаю участие в телемарафоне второй год. Для меня этот телемарафон является очень важным мероприятием. Это мероприятие позволяет людям понять, что с каждым человеком это может случиться, в каждой семье это может произойти. Ребенок, бывает, рождается здоровым, а через месяц... как Арсений, например», – считает волонтер Игорь Улашук.

В этом году телемарафон «Крылья» побил собственный рекорд. Собрано почти 906 тысяч рублей. И с такой поддержкой в следующем году телекомпания ждет новых добрых достижений.

Просмотров всего: 70

#Телемарафон Крылья

распечатать

Фотогалерея +75

Василий Кленин