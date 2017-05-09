Третий год в Зею выпускают тысячи мальков осетра

Пять тысяч мальков амурского осетра выпустили в Зею. Этот редкий вид рыб находится на грани исчезновения. Акцию по зарыблению в области проводят третий раз. Ее организовали компания «Русгидро» и «Амуррыбвод». Специально выращенных мальков выпустили в районе села Красноярово. По статистике, из нескольких тысяч выживет меньше ста рыб.

Мальки амурского осетра за сутки совершили путешествие из Хабаровского края в Амурскую область в цистернах и теперь отправляются в свободное плавание – в реку Зею. Пять тысяч мальков везли сюда в специальных емкостях. Температура воды там около восьми градусов, в водоеме – на четыре градуса выше. Специалисты уверены – мальки не замерзнут.

Амурский осетр занесен в Красную книгу. Сейчас в Зее, по данным ихтиологов, около двух тысяч этих рыб. Нерестятся они редко. Эти мальки достигнут зрелого возраста только через 13-14 лет. Сейчас им около года.

«Выпускаем амурских осетров, которые были выращены на Анюйском осетровом рыболовном заводе в рамках компенсационных мероприятий по строительству Бурейской ГЭС. Он построен в Хабаровском крае и занимается как раз воспроизведением редких видов рыб, лососевых и осетровых», – пояснил специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов.

Зарыбление Зеи проводят возле села Красноярово – в Свободненском районе. Это место выбрали не случайно. Здесь рыбам есть чем питаться, тут не так активно занимаются промыслом, который в случае с осетровыми вообще запрещен. А в Китае разрешен, поэтому рыб выпускают в отдалении от приграничной реки Амур. Из выпущенных пяти тысяч мальков в живых останутся единицы. Выживаемость особей – 1,5 %.

«В прошлом году мы выпустили амурского осетра, в этом году выпустили амурского осетра. И если мы будем продолжать, то численность будет пополнена. Конечно, это не будет промысловый возврат амурского осетра, но удержим на стабильном уровне ту численность, которая сейчас есть», – рассказала заместитель руководителя «Амуррыбвода» Инна Наумова.

Экологическую акцию по зарыблению Зеи энергетики проводят в третий раз. Это мероприятие обошлось компании «Русгидро» примерно в 600 тысяч рублей. В Зею выпустили 5 тысяч мальков. Меньше ста из них останется в живых. Но всё же, считают организаторы, лучше рыба в реке, чем в музее.

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Василий Кленин