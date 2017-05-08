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Стало известно, в молоке каких амурских производителей нашли нитрофураны и антибиотики

Стало известно, в молоке каких амурских производителей нашли нитрофураны и антибиотики

Повышенное содержание нитрофуранов и антибиотиков было обнаружено в молочной продукции трех амурских производителей. Об этом в эфире программы «Простые вопросы» рассказал государственный инспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области Фидель Линник.

Речь о таких предприятиях, как ОАО «Молочный комбинат "Благовещенский"», ИП Мельниченко (торговая марка «Серышевский») и ОАО «Хладокомбинат». Между тем Фидель Николаевич подчеркнул, что не стоит переоценивать проблему.

«Если есть положительные пробы, это же не говорит о том, что там такая доза, будем говорить, этих антибиотиков, что вы выпили и что-то с вами случилось. Нет, это просто превышение, будем говорить, в сотые, тысячные, той нормы, которая оговорена в технических регламентах», – сказал государственный инспектор.

Молочная продукция, отметил он, на предприятиях вырабатывается партиями, которые очень быстро расходятся. Если партия ушла, ее уже «не догонишь», даже если появились сомнения в ее качестве.

Если на предприятии были отобраны пробы, в которых оказалось повышенное содержание таких веществ, как нитрофураны и антибиотики, оно ставится на усиленный лабораторный контроль на срок до трех месяцев. В течение этого периода проводят не менее 10 отборов проб продукции – до получения положительных результатов. Если их нет, то контроль продлевается. Продукция, от которой были получены сомнительные пробы, к реализации не допускается.

Фидель Линник пояснил, что основная доля молока, оказывающегося на прилавках магазинов, получено от частного сектора. А ветеринарная служба есть далеко не в каждом селе. Если корова заболела, ей могут дать лекарство, а оно, в свою очередь, – попасть в молоко, если не успеет вывестись из организма животного.

Нитрофураны и антибиотики имеют свойство накапливаться в организме людей и могут вызывать аллергию у тех, кто к ней предрасположен.

Фидель Николаевич посоветовал избегать приобретать молочную продукцию на улице, поскольку она под лабораторный контроль не подпадает.

Об обнаружении в амурском молоке нитрофуранов и антибиотиков стало известно 7 июня.

Выпуск программы «Простые вопросы» с Фиделем Линником выйдет в эфир 9 июня на телеканале «ТНТ-Благовещенск» в 18:15 и 20:35, а также на «Альфа-канале» в 21:50.

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#здоровье #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    получется добавляют все. Даже не местные производители.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Выходит, что самые крупные производители, и попались... молоко люблю, пью регулярно.. но теперь этих производителей буду избегать.. пусть будет это моя личная "ответочка"... если нас таких будет тысячи, я думаю все выше перечисленные производители, почувствуют в полной мере, что так нельзя делать...

  • Талеста

    Талеста
    54 минуты назад

    Партизан рулит

  • makostik5

    makostik5
    40 минут назад

    Так проблема в таком молоке не в производителях, а в тех кто это молоко сдает. Если корова больна и ты ее лечишь- зачем сдаешь молоко!? Это же молоко пьют дети в садиках и школах.

  • архивная

    архивная
    38 минут назад

    дааа я тоже доверяла нашему заводу,теперь есть повод задуматься,а нужна мне эта тысячная доля вреда....спасибо что указали заводы,теперь каждый знает и имеет право брать или не брать эту продукцию,кто-то не обращает на это внимание,подумаешь тысячная доля,где ее только нет в продуктах,но все же лучше знать,чем не знать.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    37 минут назад

    Да молоко постоянно плохое. Оно протухает а не прокисает.Наше местное.Нам на работе за вредность дают. Я писал еще в том году не раз про это. Инспектор проснулся? Год не хрена не делали. А тут сразу звезда экрана. Гнать их всех трутней бестолковых!

  • архивная

    архивная
    35 минут назад

    makostik5

    Так проблема в таком молоке не в производителях, а в тех кто это молоко сдает. Если корова больна и ты ее лечишь- зачем сдаешь молоко!? Это же молоко пьют дети в садиках и школах.



    да в таких крупных предприятиях существуют лаборатории,где и проверяют качество молока,просто они не имели право принимать такое молоко,и пускать его в торговлю людям.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    30 минут назад

    Теперь только с ВДНХ...

  • sinica

    sinica
    28 минут назад

    Эти предприятия еще не под Москвой? Скоро будут..начало положено..

  • ММС

    ММС
    6 минут назад

    Вспомните, недавно выложили видео, как в школе повар рукоЙ клала кашу школьникам в тарелки, подняли шум в результате ее уволили, теперь в молоке вредные вещества обнаружили и т.д. Люди, у нас во всех продуктах что-то, где-то превышает нормы, условия хранения, производства и т.д. Воздух, земля, вода загажена, все это взаимосвязано и осуществляется круговорот. Так что после этого от всего отказываться?!

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