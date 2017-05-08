Стало известно, в молоке каких амурских производителей нашли нитрофураны и антибиотики

Повышенное содержание нитрофуранов и антибиотиков было обнаружено в молочной продукции трех амурских производителей. Об этом в эфире программы «Простые вопросы» рассказал государственный инспектор управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области Фидель Линник.

Речь о таких предприятиях, как ОАО «Молочный комбинат "Благовещенский"», ИП Мельниченко (торговая марка «Серышевский») и ОАО «Хладокомбинат». Между тем Фидель Николаевич подчеркнул, что не стоит переоценивать проблему.

«Если есть положительные пробы, это же не говорит о том, что там такая доза, будем говорить, этих антибиотиков, что вы выпили и что-то с вами случилось. Нет, это просто превышение, будем говорить, в сотые, тысячные, той нормы, которая оговорена в технических регламентах», – сказал государственный инспектор.

Молочная продукция, отметил он, на предприятиях вырабатывается партиями, которые очень быстро расходятся. Если партия ушла, ее уже «не догонишь», даже если появились сомнения в ее качестве.

Если на предприятии были отобраны пробы, в которых оказалось повышенное содержание таких веществ, как нитрофураны и антибиотики, оно ставится на усиленный лабораторный контроль на срок до трех месяцев. В течение этого периода проводят не менее 10 отборов проб продукции – до получения положительных результатов. Если их нет, то контроль продлевается. Продукция, от которой были получены сомнительные пробы, к реализации не допускается.

Фидель Линник пояснил, что основная доля молока, оказывающегося на прилавках магазинов, получено от частного сектора. А ветеринарная служба есть далеко не в каждом селе. Если корова заболела, ей могут дать лекарство, а оно, в свою очередь, – попасть в молоко, если не успеет вывестись из организма животного.

Нитрофураны и антибиотики имеют свойство накапливаться в организме людей и могут вызывать аллергию у тех, кто к ней предрасположен.

Фидель Николаевич посоветовал избегать приобретать молочную продукцию на улице, поскольку она под лабораторный контроль не подпадает.

Об обнаружении в амурском молоке нитрофуранов и антибиотиков стало известно 7 июня.

Выпуск программы «Простые вопросы» с Фиделем Линником выйдет в эфир 9 июня на телеканале «ТНТ-Благовещенск» в 18:15 и 20:35, а также на «Альфа-канале» в 21:50.

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#здоровье #сельское хозяйство

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Александр Авдеев