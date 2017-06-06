Китайские родители продали двухмесячного сына, чтобы купить смартфоны

Фото: rueconomics.ru

Молодые родители из Китая продали своего двухмесячного малыша, чтобы купить мобильные телефоны и одежду. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Daily Mail. Как отмечает издание, 20-летние родители выставили двухмесячного ребёнка на аукцион и продали его тем, кто предложил наибольшую сумму.

За младенца заплатили 19 тысяч юаней (около 160 тысяч рублей).

Молодые люди проживают в Ганьчжоу в провинции Цзянси. Свой поступок они оправдали отсутствием средств на воспитание сына.

Увидевшие в социальной сети WeChat информацию о торгах интернет-пользователи были возмущены и сообщили о произошедшем в полицию. Отец проданного мальчика был арестован. В ходе следствия он признался правоохранителям, что вырученные деньги были потрачены на два мобильных телефона и новую одежду.

Просмотров всего: 105

#дети #интернет #Китай #происшествия #торговля

распечатать

Алексей Воскобойников