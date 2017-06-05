В областном управлении судебных приставов назначен новый руководитель

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В амурском областном управлении Федеральной службы судебных приставов появился новый исполняющий обязанности руководителя. Им стал Леонид Митин. Информация об этом размещена на сайте управления. Он был заместителем Алексея Гришина, которого отстранили от должности. Но последнее время Митин исполнял обязанности руководителя управления в ЕАО.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 5 июня, городской суд отстранил от должности и. о. руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева. Следствие подозревает их в растрате 38 тысяч рублей.

После отстранения Алексея Гришина исполняющей обязанности была назначена Оксана Чернышёва – единственный заместитель, находившийся в тот момент при исполнении своих обязанностей. Теперь эти должностные обязанности переданы Леониду Митину.

Леонид Владимирович родился в 1961 году в Узбекской ССР. В 1983 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. До 1998 года служил в Вооруженных силах, после чего работал старшим судебным приставом в Хабаровском крае. В Амурскую область Леонида Митина перевели только в 2016 году, а затем он возглавил управление ЕАО.

К своим новым обязанностям Леонид Митин приступит 10 июня.

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#жизнь

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Василий Кленин