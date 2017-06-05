Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:05 0

В областном управлении судебных приставов назначен новый руководитель

В областном управлении судебных приставов назначен новый руководитель
Фото: r28.fssprus.ru

В амурском областном управлении Федеральной службы судебных приставов появился новый исполняющий обязанности руководителя. Им стал Леонид Митин. Информация об этом размещена на сайте управления. Он был заместителем Алексея Гришина, которого отстранили от должности. Но последнее время Митин исполнял обязанности руководителя управления в ЕАО.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 5 июня, городской суд отстранил от должности и. о. руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов Алексея Гришина и его заместителя Владимира Бондарева. Следствие подозревает их в растрате 38 тысяч рублей.

После отстранения Алексея Гришина исполняющей обязанности была назначена Оксана Чернышёва – единственный заместитель, находившийся в тот момент при исполнении своих обязанностей. Теперь эти должностные обязанности переданы Леониду Митину.

Леонид Владимирович родился в 1961 году в Узбекской ССР. В 1983 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. До 1998 года служил в Вооруженных силах, после чего работал старшим судебным приставом в Хабаровском крае. В Амурскую область Леонида Митина перевели только в 2016 году, а затем он возглавил управление ЕАО.

К своим новым обязанностям Леонид Митин приступит 10 июня.

Просмотров всего: 649

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Зейском районе нашли тело рыбака, который пропал в конце апреля
Общество 3

В Белогорском районе скончался председатель совета депутатов

Общество

День России и спортивные мероприятия: выходные в Благовещенске
Общество 1

Река Амур и космодром Восточный вошли в топ-100 российских туристических брендов